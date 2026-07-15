L’Acord amb la UE supera el tràmit del Coreper i encamina la seva signatura entre els mesos de setembre i octubre

L’Acord d’associació entre Andorra, San Marino i la Unió Europea ha superat aquest dimecres un nou pas clau en la seva tramitació. Segons ha anunciat el secretari d’Estat d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, durant la Comissió d’Afers Exteriors de San Marino, el Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (Coreper) ha adoptat el text de l’acord, després que el propi Beccari rebés la confirmació per part de l’ambaixador davant la Unió Europea.
Així, i segons ha explicat aquest, els estats membres ja havien acordat aquest dimarts, per unanimitat, incloure el dossier a l’ordre del dia del Coreper, mentre que aquest dimecres l’acord ha estat aprovat com un punt sense debat. «Des del punt de vista polític, finalment tenim el vistiplau del Consell», ha afirmat Beccari, qui també ha explicat que ara només resta el tràmit formal perquè el Consell de la UE adopti definitivament l’acord. En aquest sentit, ha indicat que «en les pròximes hores» es concretarà el procediment que seguirà aquesta última fase i ha avançat que, si no apareixen impediments tècnics, la signatura de l’acord podria produir-se entre els mesos de setembre i octubre. A partir d’aquell moment, cada Estat haurà d’iniciar el seu respectiu procés de ratificació.
El calendari del referèndum torna al centre del debat polític
L’avenç del dossier europeu arriba només un dia després que el calendari del futur referèndum sobre l’Acord d’associació centrés un dels debats més intensos del Debat d’Orientació Política al Consell General. El cap de Govern, Xavier Espot, va reiterar que el compromís de l’Executiu continua sent convocar la consulta «una vegada l’acord estigui signat pel Govern i ratificat pel Parlament Europeu«, descartant modificar el full de ruta malgrat les peticions de l’oposició. «Aquest compromís no variarà ni una coma mentre jo sigui cap de Govern», va afirmar.
Per contra, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va defensar que la ciutadania hauria de poder pronunciar-se abans que els estats membres iniciïn el procés de ratificació. «El que no pot ser és que països com Eslovènia o Romania s’expressin sobre l’acord abans que el poble andorrà», va manifestar, reclamant que la consulta tingui lloc una vegada el text sigui definitiu, però abans que culminin els tràmits als estats membres.