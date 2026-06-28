La FAAD reclama posar fi a una situació en què la CASS «no reconeix la discapacitat» quan l’afilitat és jubilat

Tot i valorar positivament el projecte de llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat presentat aquesta setmana, la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) considera que encara hi ha qüestions pendents que caldrà abordar al marge del text legislatiu, com per exemple el tractament que la CASS fa de les persones amb discapacitat una vegada accedeixen a la jubilació. Així ho ha explicat la presidenta de la FAAD, Diana Figueras, en declaracions a EL PERIÒDIC, en què ha denunciat que actualment la parapública deixa de reconèixer la discapacitat quan la persona passa a ser jubilada: «Si et consideres persona jubilada no se’t reconeix la discapacitat i això és un problema, perquè tu no deixes de tenir la teva discapacitat, malauradament».
Una situació que, segons apuntala Figueras, genera una contradicció que l’anterior junta ja feia temps que intenta traslladar als responsables de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, tot i que sense èxit. Per aquest motiu, la FAAD vol obrir una línia de treball específica amb la parapública per corregir aquesta situació: «És una cosa que tenim pendent i que volem encetar en breu», ha afirmat la presidenta de l’entitat, tot apuntant que la casuística podria respondre a «alguns motius històrics» que ara cal revisar. Tanmateix, Figueras sí que ha remarcat que, pel que fa a Afers Socials, aquest sí que continua reconeixent la condició de persona amb discapacitat una vegada s’arriba a l’edat de jubilació. «És una questió que no depèn del ministeri», ha explicat.
«Si et consideres persona jubilada no se’t reconeix la discapacitat i això és un problema, perquè tu no deixes de tenir la teva discapacitat, malauradament» – Diana Figueras
Ara bé, i pel que fa al projecte de llei, Figueras ha valorat positivament que incorpori la possibilitat de facilitar la jubilació anticipada per a determinades persones, una reivindicació que la federació havia traslladat al Govern durant la redacció del text. Tanmateix, ha insistit que la clau serà el desenvolupament reglamentari per determinar quines patologies podran acollir-se a aquesta mesura: «Aquestes malalties ja es coneixen i volem que quedin reglamentades», ha defensat, tot insistint en què «les persones amb discapacitat són persones que es mereixen el respecte com a persones» i que cal deixar enrere la visió assistencialista (tal com ja va mencionar la ministra Trini Marín). «Cal valorar les competències que tenen i entendre que poden decidir», ha afegit.
La presidenta de la FAAD també s’ha referit al règim sancionador previst en el projecte de llei. I és que, tot i considerar que les multes són un pas endavant, ha apuntat que en alguns casos de discriminació greu «potser hauria de ser a nivell penal», especialment quan es produeixen situacions d’assetjament contra persones amb discapacitat sobrevinguda. En paral·lel, i qüestionada per la incorporació de l’assistència jurídica gratuïta per a les víctimes de discriminació, Figueras també ho ha valorat positivament, tot i que amb un punt més crític. Segons ha explicat, aquesta era una de les mesures que la federació considerava més necessàries d’incloure en el projecte de llei perquè moltes persones «acaben renunciant» a denunciar per motius econòmics.
«A vegades no pots pagar un advocat», ha afirmat, tot recordant el cas d’una associació integrada a la FAAD que va haver d’acompanyar una sòcia durant els primers passos del procediment perquè la seva prioritat era cobrir les despeses derivades de la seva discapacitat. «Primer s’havia d’ocupar dels seus medicaments i de les seves necessitats», ha recordat. En aquest sentit, ha considerat que eliminar aquesta barrera econòmica pot facilitar que més persones decideixin reclamar els seus drets. «Si ja saps que no has d’anar a buscar un advocat ni l’has de pagar, potser et serà més fàcil», ha assenyalat, tot lamentant que moltes persones «ja tenen prou problemes i no en volen més» i acaben desistint d’iniciar un procediment jurídic.
«Si ja saps que no has d’anar a buscar un advocat ni l’has de pagar, potser et serà més fàcil […] Moltes persones ja tenen prou problemes i no en volen més» – Diana Figueras
Precisament, i seguint aquesta línia, Figueras també considera que aquesta mesura pot ajudar a fer aflorar més casos de discriminació, una xifra que el Govern va situar en només dues des de l’inici de la legislatura. «Molta gent no vol denunciar. Ens diuen: ‘No vull cridar l’atenció'», ha explicat la presidenta de la FAAD, qui remarca, però, que des de l’entitat tampoc es pot obligar ningú a fer aquest pas. Una situació que enllaça directament amb la casuística de la CASS, la qual tampoc s’acaba de materialitzar per escrit. «Tothom t’ho diu pel carrer, però després ningú vol denunciar», ha assenyalat.
Finalment, Figueras ha expressat el desig que el projecte de llei completi la seva tramitació parlamentària durant l’actual legislatura i no quedi ajornat per al proper mandat. «A vegades les coses entren al Consell General i tarden molt», ha advertit, tot remarcant que des de la federació esperen que el text «s’aprovi» al més aviat possible. En aquest sentit, ha garantit la plena disposició de la FAAD per col·laborar amb els grups parlamentaris durant el debat legislatiu: «Estem oberts a qualsevol dubte que puguin tenir», ha conclòs.