Millores a la parròquia

La darrera remodelació de voravies a la carretera de Fontaneda començarà a l’agost i costarà prop de 80.000 euros

Una actuació que tindrà un termini d'execució de 40 dies amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat de la zona i fer que l'entorn sigui més segur

El Comú de Sant Julià de Lòria ha anunciat que de cara a l’agost començaran les obres per remodelar el darrer tram de voravies de la carretera de Fontaneda. Una actuació que tindrà un termini d’execució de 40 dies i que suposa una inversió per a la corporació de 79.133,88 euros. Segons s’exposa des del comú, l’objectiu de la intervenció és millorar l’accessibilitat de la zona i fer que l’entorn sigui més segur.

Concretament, els treballs consisteixen a refer el tram de voravia que es troba malmès en l’actualitat i substituir el paviment i la rajola per una de nova que no rellisqui i doti l’espai de més seguretat per als vianants. De fet, la previsió del comú també aplicar millores a la carretera, que en algun punt presenta desperfectes.

D’aquesta manera, un cop les obres siguin una realitat, tota la zona urbana de la carretera de Fontaneda estarà pràcticament acabada al 100%.