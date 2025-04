Confrontació davant la crisi d'habitatge

La Coordinadora contradiu a Espot i afirma que “no era un ultimàtum, sinó una exigència legítima”

La plataforma ciutadana va més enllà i remarca que no continuaran acceptant "l'immobilisme disfressat de bones intencions"

Nou capítol entre la Coordinadora per l’Habitatge Digne i el Govern per la situació immobiliària al país. Davant les declaracions que aquest dimecres va efectuar per als mitjans el cap de Govern, Xavier Espot, a la Fira de Sant Jordi d’Andorra la Vella, assegurant que l’Executiu, “tot i està obert al diàleg per mirar de trobar solucions a la problemàtica, no atén ultimàtums de ningú”, l’entitat ha contestat amb contundència al mandatari.

Val a dir que Espot proferia aquestes declaracions després que l’entitat fixés el 5 de maig com a data límit per tenir una resposta a les seves demandes. Ara, des de la plataforma s’aclareix que el fet de fixar aquesta data límit “no era cap ultimàtum, sinó una exigència legítima“.

Des de l’entitat apuntalen, però, que aquest “suposat ultimàtum” ha servit perquè el cap de Govern hagi avançat que s’està ultimant una resposta a les seves demandes. En aquest aspecte, des de la Coordinadora expliquen que, davant aquesta resposta, “no volem favors ni promeses buides”, sinó claredat, com tampoc silencis còmodes o dilacions calculades”. Anant més enllà, l’entitat remarca que no continuaran acceptant “l’immobilisme disfressat de bones intencions”, justificant al mateix temps que es marca una data perquè, d’igual forma que l’Executiu manega el seu full de ruta, “nosaltres també tenim el nostre”.

Altrament, els representants de la Coordinadora també són conscients, tal com va recalcar Espot, que “no hi ha solucions immediates, de manera que sabem que hi ha mesures que requereixen temps, però també n’hi ha que són urgents i inajornables“, exposen davant la replica del Govern. Per aquest motiu, afegeixen que les seves demandes no són totes d’un dia per l’altre, “però tampoc per a un futur indefinit”, constatant alhora que hi ha accions que s’han de posar sobre la taula sense esperar més temps.

A la vegada, en aquest nou escrit denuncien que no es pot avançar en la problemàtica de l’habitatge “si el ritme el marca qui viu còmodament assegut”, exposant als mandataris del país. En aquest sentit, defensen que el diàleg “no pot anar només seguint els seus terminis, les seves formes i el seu calendari”, ressaltant i recordant que les regles del joc van canviant de mica en mica i ara per dialogar-les “s’han de decidir entre tots, no únicament entre els que ho fan sempre”, afirmen.

Per acabar, la plataforma també ha llançat una crítica quan el cap de Govern va parlar de trobar mesures que afavoreixin l’interès general: “Cedir a la pressió de la patronal per retirar la indemnització en casos com la trampa del fill, o aprovar alternativament mesures aparentment contra els pisos pastera que acaben donant més poder als rendistes, difícilment es pot considerar interès general. Sembla més aviat l’interès d’una minoria privilegiada”, sentencien al comunicat.