La neuropsicologia s’incorpora als serveis assistencials de la CASS a partir del pròxim 1 de setembre

La prestació cobrirà fins a 15 sessions anuals, amb una tarifa de 46,17 euros per sessió, de la qual la CASS finançarà el 75 % i l’usuari l'11,54 restant

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa posterior al Consell de Ministres la inclusió de la neuropsicologia dins la cartera de serveis coberts per la CASS. La nova prestació entrarà en vigor l’1 de setembre, després d’un procés de regulació que, segons ha reconegut la ministra, “ha estat més complex del previst” per les particularitats del servei i dels perfils professionals implicats. El treball normatiu s’ha dut a terme en coordinació amb el Col·legi de Psicòlegs, amb qui s’ha mantingut un diàleg tècnic durant el desenvolupament de la proposta.

Segons ha detallat Mas, la cobertura s’adreçarà a persones majors de quatre anys que presentin una patologia relacionada amb un trastorn cognitiu i que disposin d’una prescripció mèdica. Per accedir-hi, caldrà la derivació del metge referent, d’un pediatre o d’un especialista. El servei permetrà fins a 15 sessions anuals —10 inicials i 5 renovables—, amb la possibilitat de fer-les de manera no presencial en un màxim del 50 % dels casos. La primera visita i les sessions que impliquin la realització de proves hauran de ser presencials.

La tarifa per sessió serà de 46,17 euros, dels quals la CASS n’assumirà el 75 % (34,63 euros), mentre que l’usuari haurà d’abonar-ne 11,54. El model s’implantarà amb un període de seguiment per tal d’avaluar els indicadors de funcionament i adaptar-lo, si escau, a les necessitats reals. Pel que fa als àmbits d’intervenció, la neuropsicologia se centra en l’abordatge de trastorns cognitius com ara afectacions en la memòria, el llenguatge, l’atenció o les funcions executives, així com patologies com trastorns de la comunicació, discapacitat intel·lectual o altres alteracions del funcionament cognitiu.

Per exercir com a neuropsicòleg en el marc d’aquesta prestació, serà necessari disposar d’un grau en Psicologia i un màster en Neuropsicologia. Mas ha explicat que un dels punts clau del debat durant la regulació ha estat l’establiment d’un mínim d’hores de pràctiques supervisades. Paral·lelament, s’ha previst un sistema transitori d’acreditació per via de l’experiència per a aquells professionals que ja exerceixen, amb requisits específics.

Actualment, hi ha 17 professionals registrats al país, tot i que no tots compleixen els criteris establerts. El nombre exacte de neuropsicòlegs necessaris per cobrir la demanda encara no s’ha determinat, ja que, segons ha indicat la ministra, “algunes patologies poden ser tractades per psicòlegs generals”. La incorporació del servei es preveu progressiva, tenint en compte el nombre limitat de professionals disponibles.

Durant la compareixença, Mas també ha fet balanç del servei de psicologia amb cobertura pública, implantat fa un any i mig. Entre l’1 d’octubre del 2023 i el 31 de desembre del 2024, 1.381 persones s’han beneficiat de la prestació i s’han registrat més de 8.000 actes, amb una mitjana de sis sessions per usuari. El 76 % de les prestacions han estat per a pacients adults, amb una major representació femenina, seguits dels menors de 18 anys, els joves de 18 a 30 i els majors de 65 anys.