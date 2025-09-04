Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El Ministeri de Salut ha decidit modificar el reglament de finançament de tractaments d'alta complexitat per incloure aquests dos fàrmacs.
El Periòdic d'Andorra
Nous tractaments amb cobertura total

La CASS finançarà al 100% els fàrmacs amb inclisiran i levosimendan per al colesterol i la insuficiència cardíaca

El Ministeri de Salut ha decidit modificar el reglament de finançament de tractaments d’alta complexitat per incloure aquests dos fàrmacs

Els medicaments amb inclisiran i levosimendan passaran a tenir el 100% del finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho ha aprovat el Govern amb la modificació del reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat, incloent-hi aquests dos nous medicaments.

Concretament, els medicaments amb inclisiran estan indicats per al tractament de la hipercolesterolèmia primària o dislipèmia mixta. Mentre que els que contenen levosimendan s’administren per al tractament a curt termini de la descompensació aguda severa de la insuficiència cardíaca crònica.

