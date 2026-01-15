La Cambra de Comerç impulsa una missió a Alemanya amb participació a la fira internacional Euroshop

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra organitza una missió de prospecció comercial a Alemanya que inclou la participació a Euroshop, una fira internacional de referència del sector retail a escala mundial. L’esdeveniment té lloc del 23 al 26 de febrer del 2026 a Düsseldorf.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Pla Estratègic de Compres del Govern , presentat el març del 2024, i respon a la voluntat de dotar el teixit comercial andorrà d’eines específiques per afrontar el context actual de transformació del sector. L’acció té com a objectiu reforçar la competitivitat de les empreses i posicionar Andorra com una destinació de compres de referència.
La fira Euroshop reuneix les principals tendències internacionals en innovació, digitalització, sostenibilitat i experiència de client, i es configura com un espai clau per detectar oportunitats i bones pràctiques aplicables al comerç andorrà.
L’organització de la missió combina una visió estratègica de país amb un enfocament operatiu i pràctic per a les empreses participants. Entre els principals objectius hi ha la transferència de coneixement internacional, l’anticipació de les tendències que marcaran el futur del retail, la integració de tecnologia i emoció en l’experiència de compra i l’impuls de models comercials més sostenibles i eficients.
Aquesta acció s’adreça a empresaris i professionals del sector comercial, així com a dissenyadors i arquitectes de botigues, proveïdors de tecnologia, especialistes en màrqueting comercial, empreses de shopfitting, restauració integrada i altres agents vinculats a la cadena de valor del comerç.
El programa inclou dos dies de visita a la fira, complementats amb una ruta de prospecció comercial urbana a Düsseldorf, amb l’anàlisi de conceptes de botiga, experiència de client, visual merchandising i integració tecnològica. Cada participant disposa d’una agenda personalitzada i adaptada al seu perfil i interessos.
La missió ofereix assessorament especialitzat abans, durant i després del viatge, així com l’elaboració d’un informe executiu final amb conclusions i recomanacions, i una sessió en línia de retorn per consolidar el coneixement adquirit i ampliar l’impacte de l’acció.