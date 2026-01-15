Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El programa inclou dos dies de visita a la fira, complementats amb una ruta de prospecció comercial urbana a Düsseldor. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Projecció internacional

La Cambra de Comerç impulsa una missió a Alemanya amb participació a la fira internacional Euroshop

L’acció s’adreça a professionals del comerç i se centra en innovació digitalització sostenibilitat experiència client i detecció d’oportunitats aplicables a Andorra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra organitza una missió de prospecció comercial a Alemanya que inclou la participació a Euroshop, una fira internacional de referència del sector retail a escala mundial. L’esdeveniment té lloc del 23 al 26 de febrer del 2026 a Düsseldorf.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Pla Estratègic de Compres del Govern , presentat el març del 2024, i respon a la voluntat de dotar el teixit comercial andorrà d’eines específiques per afrontar el context actual de transformació del sector. L’acció té com a objectiu reforçar la competitivitat de les empreses i posicionar Andorra com una destinació de compres de referència.

La fira Euroshop reuneix les principals tendències internacionals en innovació, digitalització, sostenibilitat i experiència de client, i es configura com un espai clau per detectar oportunitats i bones pràctiques aplicables al comerç andorrà.

L’organització de la missió combina una visió estratègica de país amb un enfocament operatiu i pràctic per a les empreses participants. Entre els principals objectius hi ha la transferència de coneixement internacional, l’anticipació de les tendències que marcaran el futur del retail, la integració de tecnologia i emoció en l’experiència de compra i l’impuls de models comercials més sostenibles i eficients.

Aquesta acció s’adreça a empresaris i professionals del sector comercial, així com a dissenyadors i arquitectes de botigues, proveïdors de tecnologia, especialistes en màrqueting comercial, empreses de shopfitting, restauració integrada i altres agents vinculats a la cadena de valor del comerç.

El programa inclou dos dies de visita a la fira, complementats amb una ruta de prospecció comercial urbana a Düsseldorf, amb l’anàlisi de conceptes de botiga, experiència de client, visual merchandising i integració tecnològica. Cada participant disposa d’una agenda personalitzada i adaptada al seu perfil i interessos.

La missió ofereix assessorament especialitzat abans, durant i després del viatge, així com l’elaboració d’un informe executiu final amb conclusions i recomanacions, i una sessió en línia de retorn per consolidar el coneixement adquirit i ampliar l’impacte de l’acció.

Comparteix
Notícies relacionades
El Museu Carmen Thyssen es traslladarà a l’edifici del Node a finals d’aquest any i incorporarà una sala immersiva
L’Ossa d’Ordino revela les mancances legals en la protecció del patrimoni cultural davant usos comercials
El PS alerta d’un augment sostingut de casos a l’UCA i denuncien la manca de reforç en recursos humans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La Policia apunta a causes naturals en la mort d’un home en una pensió d’Escaldes-Engordany aquest migdia
  • Societat
La Policia nega interrogatoris a menors, tot i que aclareix que només intervé en casos de vulnerabilitat
  • Societat
La CRT serà una realitat al març i inclourà una ‘app’ per fer reserves, controlar el trajecte i fer pagaments en línia
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu