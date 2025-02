La caiguda mundial dels servidors de PlayStation es veurà compensada

Hores i hores de desesperació i frustració per intentar connectar-se als servidors de joc en línia de PlayStation Network han derivat en la vida de molts jugadors del món durant la matinada del divendres 7 de febrer a la mitjanit del dissabte 8. De manera que després de gairebé un dia sencer sense que els usuaris de la famosa plataforma d’entreteniment digital poguessin accedir als seus perfils de joc tant en PlayStation 4 com a PlayStation 5, el diumenge al matí PlayStation Network va recuperar la seva operativitat deixant al seu pas la perduda del servei més llarga mai vista a la companyia amb, això sí, una compensació per un problema que segons al·lega la multinacional, “ha estat de caràcter operatiu” i no per patir així un atac cibernètic.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025

“S’ha restablert PSN. Ara hauríeu de poder accedir a les funcions en línia sense problemes. Lamentem les molèsties!”, han escrit des de Sony a través dels seus canals oficials, estipulant: “Els serveis de xarxa s’han recuperat completament d’un problema operatiu. Demanem disculpes per les molèsties i agraïm a la comunitat per la seva paciència. Tots els membres de PlayStation Plus rebran automàticament cinc dies addicionals de servei”, sostreuen des de la firma tecnològica nipona, confirmant així una recompensa per als usuaris del seu servei de pagament per les molèsties generades per la caiguda dels seus servidors en un dia que, recordem, era de màxima afluència per ser un cap de setmana. No hi ha mal que per bé no vingui.