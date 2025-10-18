Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El cartell de la trobada que es farà dilluns amb els joves. | Consell General
La biblioteca del Consell General, lloc de trobada per escoltar l’opinió dels joves sobre el futur d’Andorra

La cita ha estat impulsada pel mateix Consell General i els set comuns i tindrà lloc el pròxim dilluns entre les 19.00 i les 20.30 hores

Després dels vuit debats ciutadans que s’han fet a les set parròquies i al Pas de la Casa en el marc del projecte ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’, i que busca definir els reptes de futur del país per als pròxims anys, la setmana que ve hi ha prevista una trobada centrada específicament en els joves. Així, la cita, impulsada pel Consell General i els set comuns, tindrà lloc el dilluns 20 d’octubre, entre les 19.00 i les 20.30 hores a la biblioteca del Consell General. Sota el lema ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia. Si ets jove vine a dir la teva al Consell General’, la jornada servirà per copsar quin és el punt de vist dels joves al voltant del futur del país.

Cal recordar que, després d’aquesta primera recollida d’opinions entre la ciutadania, es posarà en marxa la segona fase del procés, prevista per al gener del 2026, la qual preveu la selecció de persones majors d’edat escollides per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana per conformar l’assemblea ciutadana. Abans que finalitzi el primer trimestre es preveu el retorn a la ciutadania del resultat obtingut en la recollida de les propostes de futur per Andorra. Les reunions de reflexió amb la ciutadania van arrencar l’1 d’octubre a Sant Julià de Lòria i s’han tancat el 14 d’octubre a Canillo.

