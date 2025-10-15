La 46a Fira d’Andorra la Vella aterra amb 197 expositors i un espai dedicat a “imaginar” el futur de la parròquia

La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha estat presentada aquest dimecres pel cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, com una cita “plenament consolidada” que continua evolucionant sense perdre l’essència de punt de trobada ciutadà i comercial. Enguany, el certamen comptarà amb 197 expositors —deu més que l’any passat— repartits en una superfície total de 12.000 metres quadrats, i mantindrà un pressupost entorn els 530.000 euros.
González ha destacat que les xifres d’aquesta edició “són molt satisfactòries” i ha subratllat que la Fira “continua sent un espai de comunitat, de negocis i de relació”. En aquest sentit, ha detallat que hi participaran 45 expositors comercials, 21 exteriors, 13 concessionaris de vehicles, 18 productors agroalimentaris i 61 parades del mercat artesanal, a més d’un espai específic per a associacions. “Quan parles amb la gent, tots et diuen el mateix: fer un tomb per la Fira és trobar-te amb la gent”, ha remarcat el cònsol, qui també ha explicat que, després d’analitzar els resultats de l’enquesta dels expositors de l’any passat, s’ha ajustat l’horari per millorar la logística i facilitar la sortida del material una vegada finalitzat l’esdeveniment.
Per la seva banda, Losada ha volgut posar l’accent en la dimensió identitària i participativa de la Fira, assegurant que “és molt més que un esdeveniment comercial: és una trobada amb la cultura, la identitat i el nostre futur”. L’estand comunal d’aquesta edició, ha avançat, tindrà com a eix central el lema ‘Jo també construeixo l’Andorra la Vella que vull’, amb l’objectiu d’implicar els assistents en el procés de reflexió sobre el futur urbanístic i social de la parròquia.
En aquest sentit, cada visitant rebrà un passaport físic que servirà de guia per recórrer quatre espais temàtics: entorn natural i activitats esportives, mobilitat i espais públics, comunitat i innovació i cultura i participació. En cadascun d’aquests àmbits s’oferiran activitats interactives i espais d’opinió per expressar propostes i inquietuds sobre el futur de la parròquia. “És un espai lúdic i pedagògic que vol fomentar la implicació ciutadana en processos com el pla d’ordenació urbanística o el projecte de l’Espai Capital”, ha explicat Losada.
El recorregut finalitzarà amb un gest simbòlic: cada participant podrà dipositar la seva elecció en tubs de metacrilat que representen diferents models d’Andorra la Vella del futur. L’espai s’emmarca en el procés de revisió del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) i vol ser una experiència propera, accessible i inspiradora, a més d’incloure informació sobre el projecte Espai Capital, la futura infraestructura que esdevindrà la nova casa dels grans esdeveniments de la parròquia. “Serveix per traslladar la idea d’una escolta activa i participativa, dins d’una estratègia global per dibuixar el futur de la parròquia”, ha remarcat González sobre la idea d’aquest passaport simbòlic.
Precisament, i qüestionat pel que fa a l’Espai Capital, el mandatari comunal ha confirmat que el projecte “serà una realitat” i que “la Fira conviurà amb aquest nou espai i el farà créixer”. A més, ha explicat que el concurs d’idees inicial “es va replantejar per adaptar-ne l’enfocament, però ara és el moment de transformar tot el moviment que ja hi ha en marxa”. Una casuística similar a la que succeix amb el POUP, en el qual es troba immers actualment la corporació comunal: “ara toca fer un pas endavant, integrant les aportacions ciutadanes d’una manera planera i accessible”, ha apuntalat González.
“Ara toca fer un pas endavant [amb el nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial], integrant les aportacions ciutadanes d’una manera planera i accessible” – Sergi González
A més, la Fira comptarà amb una forta presència associativa, amb 52 entitats participants i 29 actuacions programades, des de balls tradicionals fins a dansa urbana. “És un bon moment per mostrar qui som i tot el que fa viva la nostra comunitat”, ha remarcat Losada, qui ha conclòs ponderant que “la Fira es treballa cada any com si fos la primera, amb la mateixa il·lusió i la voluntat de sorprendre els visitants”. Cal destacar que l’any passat, més de 77.000 persones van visitar la Fira, i la corporació comunal espera repetir enguany l’èxit tant en participació com en impacte econòmic i social.