Mercat de la flor

La 31a edició d’Andoflora tanca amb bona afluència de públic i amb un bon balanç de l’equip organitzatiu

Entre les preferències destaquen les plantes d'exterior i les aromàtiques, mostrant una tendència creixent cap a la jardineria urbana

El bon temps ha estat el millor aliat per a la 31a edició d’Andoflora, que ha tancat aquest diumenge amb una alta afluència de públic. El canvi d’ubicació al parc del Prat Gran ha estat molt ben acollit pels visitants i, a més de ser més atractiu, ha reforçat els valors que defineixen la cita: natura, sostenibilitat i convivència. L’equip organitzatiu, en aquest sentit, s’ha mostrat molt satisfet amb el nou format i treballarà per consolidar-lo de cara a futures edicions. Tal com ha expressat la consellera de Turisme de la Massana, Mònica Solé, “el canvi de format era una aposta i estem molt contents de la bona acceptació. Després de veure el bon resultat, continuarem treballant per millorar el mercat”.

Amb aquest nou format, Andoflora fa un pas endavant i es consolida com un autèntic festival de primavera, on a més de les parades de flors i plantes, el públic ha pogut gaudir d’una trentena de tallers, activitats familiars, espectacles i una zona gastronòmica. Entre les preferències del públic, destaquen les plantes d’exterior –sobretot geranis i margarides–, així com arbres fruiters, planter i plantes aromàtiques, que posen de manifest una tendència creixent cap a la jardineria urbana. Pel que fa a les plantes d’interior, han tingut molt d’èxit les orquídies, els bonsais i els cactus. També han despertat molt d’interès els productes complementaris com els murs vegetals i les decoracions amb planta seca.

A més, el tancament de l’esdeveniment ha tingut un component sostenible, ja que s’han repartit els geranis que decoraven el mercat entre els massanencs i massanenques. També s’han lliurat els premis del concurs d’esbossos urbans, organitzat per la Capsa, amb Fabienne Loosveldt com a guanyadora del primer premi, Sara Tàpia en segon lloc i Xavier Rebés en tercera posició. Els treballs estaran exposats fins el 9 de juny a l’Oficina de Turisme.