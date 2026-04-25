Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una padrina participant en una de les activitats de la jornada esportiva. | ANA / M.R.
Agències
Tercera edat

La 22a edició de la Trobada esportiva de residències d’Andorra i la Seu d’Urgell aplega fins a més de 200 persones

Al llarg del matí s'han organitzat circuits adaptats i jocs com les bitlles, la brisca o la triana, així com propostes com el dòmino, els anells o el tic-toc

El Prat del Roure ha acollit aquest dissabte al matí la 22a Trobada esportiva de residències d’Andorra i la Seu d’Urgell, amb la participació de més de 200 persones: 126 residents, vuit residències (inclosa la Creu Roja) i una setantena de voluntaris i professionals. Una jornada que ja té 25 anys d’història i que posa en valor l’activitat física, la convivència i el benestar de la gent gran. “Crec que aquesta cita va més enllà de l’esport, ja que ofereix l’oportunitat que els participants es retrobin i creïn vincles que es mantenen d’un any per l’altre. És una jornada festiva que comença al matí i culmina amb una arrossada, reforçant el sentiment de comunitat i la unió entre la gent gran”, ha comentat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín.

Aquesta iniciativa, que es va impulsar l’any 2001, s’ha anat consolidant amb el pas del temps tot alternant la seva celebració entre el Principat i la Seu d’Urgell. Tot i que es va haver d’aturar temporalment a causa de la pandèmia, l’esdeveniment ha reprès el seu calendari habitual. De fet, durant la jornada també s’ha volgut reconèixer la tasca de les persones que van posar en marxa el projecte, tot destacant la importància de la continuïtat d’aquest tipus d’iniciatives gràcies a la implicació de les administracions i dels professionals del sector.

Pel que fa a les activitats, la jornada ha començat a les 08.30 hores amb l’arribada dels participants i la inauguració posterior. Al llarg del matí s’han organitzat diferents circuits adaptats i jocs com les bitlles, la brisca o la triana, així com altres propostes lúdiques com el dòmino, els anells o el tic-toc. També hi ha hagut espai per a activitats més dinàmiques com el bàsquet adaptat, el bàsquet, el busca-busca i els escacs. La jornada continuarà amb el dinar de germanor i es tancarà  a la tarda amb el lliurament de medalles i trofeus, informa l’ANA.

Els padrins a la sala polivalent del Prat del Roure durant la trobada. | ANA / M.R.
Una padrina participant en una de les activitats de la jornada esportiva. | ANA / M.R.
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu