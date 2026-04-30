La 17a Ruta de la Tapa de Sant Julià arrenca el 6 de maig amb 150 lots de premis i sorteig i 15 establiments

Sant Julià de Lòria donarà el tret de sortida el pròxim 6 de maig a la 17a edició de la Ruta de la Tapa. La cita, la qual s’allargarà fins al 10 de maig, comptarà amb la participació de 15 establiments i mantindrà el preu de quatre euros per tapa amb beguda inclosa. Una de les principals novetats d’enguany és l’augment dels lots de productes, els quals es podran aconseguir en completar el recorregut en un total de 150 (20 més que l’any passat). Completar les 15 tapes tindrà un cost global de 60 euros.
La cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ha destacat durant la presentació que la Ruta de la Tapa “és una iniciativa plenament consolidada que marca, en certa manera, l’inici de la primavera i de les activitats que s’aniran encadenant fins a l’estiu”. Cortesao ha remarcat també el paper dinamitzador de l’esdeveniment, tant per al sector de la restauració com per al conjunt del teixit comercial i social de la parròquia.
A més de l’oferta gastronòmica, la ruta inclourà activitats paral·leles com música, màgia de proximitat i animacions als carrers, amb l’objectiu de convertir-la en “una experiència completa i festiva per compartir amb amics i família”, segons la cònsol. També ha destacat que una de les novetats de la 17a Ruta de la Tapa és que vuit establiments obriran també el diumenge al migdia per facilitar la participació.
Per la seva banda, la directora comercial d’IDPA, Ondara Llabrés, ha celebrat la continuïtat del patrocini. “És un honor poder formar part d’un esdeveniment que reuneix tantes persones al voltant de la gastronomia”, ha reconegut, tot detallant que enguany entreguen dos premis pels restauradors, un per valor de 500 euros i l’altre de 400 euros. Llabrés ha subratllat també l’aposta per oferir opcions per a tots els gustos, incloent-hi alternatives sense alcohol o sense gluten, per fer accessible i extensible a tots els clients.
Per la seva banda, la cap del Departament de Turisme de Sant Julià, Canòlich Ribot, ha detallat les novetats d’aquesta edició, entre les quals destaca l’ampliació dels lots i la incorporació d’informació detallada sobre cada tapa al llibret oficial. “Cada any intentem millorar l’experiència dels participants i adaptar-nos a les seves necessitats, amb opcions per a persones amb intoleràncies o dietes específiques”, ha explicat.
Ribot també ha recordat que la participació es gestiona a través d’un sistema digital de votació i que els participants podran optar als sortejos si completen correctament el recorregut dins dels horaris establerts dels restaurants, bars i establiments participants. L’opció per emportar-se la tapa i la votació del plat només comptaran si es produeix durant l’horari del local per tal de participar en els sorteigs.