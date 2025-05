Consolidació del mercat solidari

La 15a edició dels Encants descompta enguany els seus preus per donar suport als nens de Madagascar

La selecció de nous articles de segona mà per a home, dona i nen tindrà uns preus accessibles amb la inclusió també de rifes amb sorpreses

Unicef Andorra torna a celebrar una nova edició dels Encants, com se sap, el mercat de venda d’articles de segona mà que enguany tindrà lloc a mitjans d’aquest mes entre el 14 al 16 de maig a l’edifici The Embassy. Per aquesta 15a edició, els assistents podran trobar moda, complements i molt més a preus reduïts i amb l’objectiu així d’ajudar els infants de Madagascar a fer front al canvi climàtic.

De manera que durant tres dies, de les 10.00 a les 20.00 hores, els Encants d’Unicef donen l’oportunitat i obren la porta al públic de viure una experiència única per a una bona causa. Segons expliquen des de l’entitat, “novament, la solidaritat s’alia amb la moda en un esdeveniment que ja és una referència a l’agenda d’Andorra”. Als Encants es podrà trobar així una nova selecció d’articles de segona mà per a dona, home i infants, com també equipament esportiu, decoració, joguines i marques de luxe a preus més accessibles com és habitual. A més, hi haurà rifes solidàries amb sorpreses per als compradors.

Convé recordar que els beneficis de l’acció solidària tenen com a finalitat garantir l’accés a aigua potable i serveis bàsics als infants de Madagascar; així com protegir la seva salut, educació i drets i millorar al mateix temps la resiliència de les comunitats davant l’emergència climàtica.

Val a dir que els Encants són possibles gràcies a la solidaritat de totes les persones que fan donacions, que participen i que donen suport any rere any. Unicef Andorra agraeix el suport dels seus col·laboradors; és a dir, Flors del Paradís, The Embassy, Pyrénées, BCA i Caldea, “que comparteixen amb nosaltres aquest compromís solidari”, remarquen.