Instaurada la passarel·la del projecte Caldes, però encara no operativa al públic

El projecte Caldes tindrà una passarel·la que unirà la plaça dels Safarejos, davant del museu Espai Caldes, i l’altra banda del riu tal com va desprendre la corporació fa uns dies. La construcció d’aquest pas ha arrencat aquesta setmana, amb la instal·lació a la zona d’una grua de grans dimensions que entre aquest dimarts i dimecres ha servit per iniciar la construcció, que es recorda està previst acabar-la per a finals de març.

Convé assenyalar que la instal·lació d’aquesta grua ha obligat a tallar la circulació a l’altura del Roc del Metge. Altrament, aquests treballs culminen l’anomenat projecte Caldes que ha suposat la remodelació de les placetes del Madriu i dels Safarejos, el passeig del riu, la font del Roc del Metge i els ponts de la Tosca i d’Engordany. Tot plegat al voltant de l’obra de Javier Balmaseda que, amb la font de les banyeres com a principal protagonista, busca ser així “un revulsiu per a la part alta de la parròquia”, recalquen des de l’administració.