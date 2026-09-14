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Sergi Gil Bosch
  • Societat
Atraure talent internacional

Impuls a la recerca genòmica amb l’estudi de l’ADN ambiental dels estanys d’alta muntanya i les aigües termals

Hannah Benisty i Maximilian Stammnitz desenvoluparan noves eines biotecnològiques per detectar contaminants i compostos químics

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) han presentat les dues persones seleccionades per a la convocatòria internacional del Programa de Talent en Genòmica de Muntanya. Els escollits són Hannah Benisty i Maximilian Stammnitz, amb l’objectiu d’atraure talent científic internacional al Principat, recuperar el talent andorrà i apostar per la recerca i la innovació com a nous àmbits complementaris als sectors econòmics tradicionals.

La presidenta de l’AR+I, Conxita Marsol, ha expressat que «la diversificació econòmica s’ha de construir sobre dues bases fonamentals: el talent i la recerca. Volem captar coneixement internacional, recuperar el talent andorrà i crear les condicions perquè aquest coneixement es transformi en innovació, ocupació qualificada i noves oportunitats per al país», tot remarcant que aquest programa s’emmarca dins del Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica. Altrament, ha destacat que el programa també permetrà avançar cap a una economia més diversificada, competitiva, resilient i basada en activitats d’alt valor afegit.

«Volem saber si hi ha alguna cosa al nostre voltant que pugui afectar la nostra salut o la salut ambiental i, per això, intentem entendre millor com detectar el món químic, el món invisible» – Maximilian Stammnitz

El programa preveu una estada de tres anys dels científics seleccionats a Andorra perquè puguin dur a terme el seu projecte, centrat en el desenvolupament de noves eines biotecnològiques que serviran per detectar i monitorar substàncies i compostos químics presents al medi ambient de manera ràpida i precisa. Així mateix, es preveu que treballin en la creació de biosensors que permetin detectar contaminants o compostos químics a l’aire. «La meva part és estudiar l’ADN ambiental dels estanys d’alta muntanya i d’aigües termals, i també tindré una prova pilot que és estudiar l’ADN de l’aire i dels microorganismes, que és la vida invisible que encara està per descobrir», ha declarat Benisty.

«Volem saber si hi ha alguna cosa al nostre voltant que pugui afectar la nostra salut o la salut ambiental i, per això, intentem entendre millor com detectar el món químic, el món invisible, com ho fan les plantes o els éssers humans amb el nostre nas, utilitzant les estructures que tenim dins de la nostra pell per detectar-lo realment bé», ha afegit Stammnitz.

Per la seva part, la gerent d’Andorra Recerca + Innovació, Marta Domènech, ha destacat que amb això «s’assoleix una fita clau» i que es dona pas a «la creació d’un nou model que permet als millors investigadors del món desenvolupar la seva carrera científica des d’Andorra«. Altrament, també ha destacat que el programa permetrà al Principat mantenir el contacte amb un dels «centres de recerca més prestigiosos d’Europa», com ho és el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

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