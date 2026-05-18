Habitacions.ad reprèn l’activitat amb una versió renovada per facilitar la recerca d’habitacions de lloguer al país

La plataforma Habitacions.ad torna a estar operativa després d’un període de manteniment i millores tècniques amb l’objectiu de facilitar la recerca i publicació d’habitacions de lloguer al Principat. El portal reprèn l’activitat amb una versió renovada i manté la gratuïtat tant per als propietaris com per als usuaris que busquen allotjament.
Segons expliquen els impulsors de la iniciativa, la plataforma vol convertir-se en un espai centralitzat, accessible i de confiança per donar resposta a les dificultats actuals per trobar habitació a Andorra. L’objectiu és simplificar el procés de contacte entre arrendadors i futurs inquilins a través d’un sistema més transparent i senzill.
El portal exigeix documentació que acrediti l’autorització del propietari per publicar anuncis i reforçar la confiança dels usuaris
El portal també incorpora mesures per reforçar la seguretat i la fiabilitat dels anuncis publicats. Per poder oferir una habitació, els usuaris hauran d’aportar documentació que acrediti el permís del propietari de l’habitatge, ja sigui mitjançant una autorització signada, un contracte vigent o un altre document equivalent. Els responsables de la plataforma consideren que aquest requisit és indispensable per garantir la confiança entre les parts i evitar irregularitats.