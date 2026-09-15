Grandvalira Resorts tanca la temporada d’estiu amb un 4% més de visitants i un creixement generalitzat de l’activitat

Grandvalira Resorts ha tancat la temporada d’estiu amb un augment global del 4% en el nombre de visitants respecte de l’any passat. Segons el domini, la meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a l’increment de l’activitat als diferents sectors de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Així, l’evolució ha estat especialment positiva en les activitats vinculades al ciclisme i en algunes de les noves propostes estrenades aquest estiu.
En detall, a Pal Arinsal, el Bike Park ha registrat un 3,4% més d’usuaris, mentre que el conjunt de les activitats d’estiu ha crescut un 7,8%. L’estació també ha acollit l’11a edició de les WHOOP UCI Mountain Bike World Series, la qual ha comptabilitzat un 26% més d’espectadors que l’any passat. A més, Pal Arinsal continuarà formant part del calendari de la Copa del Món durant els pròxims tres anys.
El Mirador Solar de Tristaina continua concentrant bona part de l’afluència i, des de la seva inauguració el 2021, ja acumula més de 520.000 visitants
Per la seva banda, Ordino Arcalís ha superat els 60.000 visitants entre el 6 de juny i el 13 de setembre, mantenint unes xifres similars a les del 2025. La despesa mitjana per client, però, ha augmentat un 8,15%. En aquest sentit, el Mirador Solar de Tristaina continua concentrant bona part de l’afluència i, des de la seva inauguració el 2021, ja acumula més de 520.000 visitants. El Refugi de Sorteny també ha registrat més de 1.500 pernoctacions aquest estiu, un 10% més que l’any passat.
Pel que fa a Grandvalira, el Funicamp ha arribat als 13.208 usuaris, un 1% més que l’estiu anterior i un 7% més si s’exclou l’impacte que va tenir l’any passat l’arribada de La Purito als Cortals d’Encamp. Les excursions en bus 4×4 també han superat els 3.000 usuaris, amb un creixement superior al 10%. A Canillo, les dues noves activitats del Laberint de Soldeu i el Big Jump Park del Tarter han sumat conjuntament més de 4.000 visitants durant el seu primer estiu.
La temporada estival encara no ha finalitzat completament en alguns sectors. El Golf Soldeu es mantindrà obert fins al 27 de setembre, mentre que el Bike Park de Pal Arinsal continuarà operatiu els caps de setmana fins al 12 d’octubre i els accessos al Mirador Solar de Tristaina, a Ordino Arcalís, ho faran fins a l’1 de novembre.