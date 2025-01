Gran afluència de públic en l’inici del Saló de la Infància i la Joventut al Pas de la Casa

El 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra ha començat aquest dimarts al Pas de la Casa amb una gran afluència de visitants. L’esdeveniment, que romandrà obert fins al 4 de gener, ofereix una àmplia varietat d’activitats al Centre Esportiu del Pas, amb un horari de 16.00 a 21.00 hores, pensades per a infants, joves i famílies.

La jornada inaugural ha comptat amb la presència dels consellers comunals Nino Marot, Sabrina Grégoire, Edith Quirós i Andreu Riba, els quals han acompanyat els assistents durant aquesta primera tarda. Entre les activitats destacades hi havia un taller de pintacares participatiu i un taller de figures d’argila polimèrica, a més de les propostes repartides entre els cinc espais temàtics del saló.

La consellera Edith Quirós ha valorat positivament l’inici de l’esdeveniment, destacant que “els nens i nenes esperaven amb il·lusió l’obertura al Pas de la Casa després de la gran acollida registrada a Encamp”. Quirós ha posat èmfasi en l’èxit d’activitats com la realitat virtual i els tallers, afirmant que “sempre atreuen molt públic”. També ha ressaltat que cada vegada són més les famílies que trien el Pas de la Casa com a destinació nadalenca, un fet que contribueix a l’increment d’assistents. “És un esdeveniment perfecte per gaudir en família durant aquests dies de festa”, ha conclòs.

Un esdeveniment consolidat

Després del gran èxit a Encamp, on es va registrar una assistència molt similar a la d’edicions anteriors i gairebé 800 entrades venudes en l’última jornada, el Saló de la Infància i la Joventut arriba al Pas de la Casa amb bones expectatives. En aquesta primera jornada, centenars de persones han passat pel Centre Esportiu al llarg de la tarda per gaudir de les activitats, que inclouen espais tecnològics, propostes tradicionals per als més petits i activitats familiars.