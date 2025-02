Govern celebra una jornada dedicada a l’atenció personal dels professionals sobre la salut mental

El Ministeri de Salut ha organitzat la Jornada d’actualització en l’atenció integral centrada en la persona i en l’atenció comunitària en el marc de la salut mental i les addiccions. Així, la jornada és dirigida a professionals de la salut, a agents socials, a associacions, a professionals de l’educació i a la resta de col·lectius professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental.

L’objectiu del Ministeri, segons ha indicat la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la presentació oficial, “és crear un espai de coneixement i reflexió envers l’atenció que s’ofereix per part dels professionals, així com de les institucions sanitàries i les associacions en l’àmbit de la salut mental, basat així en un model d’atenció que va més enllà de l’atenció sanitària”, on el centre de tota atenció és la persona.

Val a dir que la primera part de la jornada s’ha centrat a ampliar coneixements teòrics i pràctics en l’atenció a la salut mental des del model d’atenció integral centrada en la persona i d’atenció comunitària. Per contra, la segona meitat s’ha plantejat com un espai participatiu per debatre, reflexionar i recollir aportacions que afavoreixin la implementació d’aquest model a Andorra.

Cal esmentar que les xerrades han anat a càrrec de la patrona de la Fundació Pilares i professora de la Universitat d’Alacant, Clarisa Ramos-Feijóo; la directora de Salut Mental de la Fundació Althaia i assessora experta del Pla director de salut mental i addiccions de la Generalitat de Catalunya, Àurea Autet; i de la investigadora sènior de la Fundació Clínic – Idibaps, Carla Torrent.

Per últim lloc, l’organització d’aquesta Jornada respon a les accions A9 i A10 del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA) que recullen la transformació del model vigent fins a la data cap a un model d’atenció centrada en la persona i d’atenció comunitària. De fet, el Ministeri de Salut conjuntament amb el SAAS, han anat implementant darrerament aquest canvi de model, com per exemple, amb la decisió de traslladar els serveis de salut mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a un espai pròxim, però diferent de les instal·lacions hospitalàries i amb la creació d’equips polivalents i d’atenció comunitària en matèria de salut mental (EACS).