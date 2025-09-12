Jornada de portes obertes al centre caní amb la voluntat ferma de fomentar la participació ciutadana en el voluntariat

L’associació GosSOS ha programat per a aquest dissabte, des de les 10.00 hores, una jornada de portes obertes amb l’objectiu de difondre la tasca que es desenvolupa al centre caní i fomentar la participació ciutadana en el voluntariat animalista. Durant el matí, les persones assistents podran conèixer el funcionament de l’entitat i explorar les diferents vies de col·laboració. Estan previstes activitats diverses com una visita guiada per les instal·lacions, la presentació de l’equip de treball i el contacte amb els gossos que hi resideixen.
La jornada inclourà també petites formacions sobre temes específics, entre els quals destaquen la comunicació canina, les pautes bàsiques de passeig i aspectes relacionats amb l’alimentació. A més, les persones interessades tindran la possibilitat d’inscriure’s com a voluntàries al mateix centre i es farà la presentació oficial de les noves samarretes destinades als col·laboradors. Segons ha informat l’entitat, més de 60 persones ja han confirmat la seva participació en aquesta iniciativa que busca reforçar el compromís col·lectiu amb la protecció i el benestar dels animals.