Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cartell de la jornada prevista per a aquest dissabte. | Gossos
El Periòdic d'Andorra
Voluntariat per al benestar animal

Jornada de portes obertes al centre caní amb la voluntat ferma de fomentar la participació ciutadana en el voluntariat

Més de 60 persones participaran en una iniciativa que busca reforçar el compromís col·lectiu amb la protecció i el benestar dels animals

L’associació GosSOS ha programat per a aquest dissabte, des de les 10.00 hores, una jornada de portes obertes amb l’objectiu de difondre la tasca que es desenvolupa al centre caní i fomentar la participació ciutadana en el voluntariat animalista. Durant el matí, les persones assistents podran conèixer el funcionament de l’entitat i explorar les diferents vies de col·laboració. Estan previstes activitats diverses com una visita guiada per les instal·lacions, la presentació de l’equip de treball i el contacte amb els gossos que hi resideixen.

La jornada inclourà també petites formacions sobre temes específics, entre els quals destaquen la comunicació canina, les pautes bàsiques de passeig i aspectes relacionats amb l’alimentació. A més, les persones interessades tindran la possibilitat d’inscriure’s com a voluntàries al mateix centre i es farà la presentació oficial de les noves samarretes destinades als col·laboradors. Segons ha informat l’entitat, més de 60 persones ja han confirmat la seva participació en aquesta iniciativa que busca reforçar el compromís col·lectiu amb la protecció i el benestar dels animals.

Comparteix
Notícies relacionades
Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida
La tornada al setembre impulsa activitats extraescolars que combinen art, música i teatre amb aprenentatge
L’FC Andorra rep un Còrdova a l’alça caracteritzat per la pressió alta: “Serà un partit atractiu per l’espectador”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei Meteorològic activa l’avís groc per acumulació de precipitacions aquest dissabte al llarg del territori
  • Societat
L’humor i la màgia de Luis Piedrahita arriben dimecres 17 de setembre a la capital amb entrades encara a la venda
  • Societat
Interior descarta una avaria greu a la Comella mentre el sindicat posa en dubte la validesa de l’estudi encarregat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
  • Cultura, Parròquies
Ramona-Meritxell i Ventura, els noms de les noves campanes que evoquen el passat i la fe del santuari vell
  • Cultura, Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa tallers de teatre i robòtica a l’Espai Jovent per a nois i noies de 11 a 17 anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu