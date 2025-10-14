Forné reclama transparència i col·laboració amb la Batllia en el cas del pla de pensions investigat pel Comú de la Massana

El conseller de la minoria del Comú de la Massana, Guillem Forné, ha valorat amb prudència la gestió que ha fet la corporació comunal arran de la detecció de presumptes irregularitats en el pla de pensions dels funcionaris. El representant de l’oposició ha assegurat que el grup minoritari va ser informat al mateix moment que la resta de consellers de la majoria, fet que ha considerat positiu.
“És d’agrair que, tot just es va detectar el problema, se’ns informés al mateix temps que la resta de consellers”, ha explicat Forné, que ha destacat que l’afer “ha requerit de molta prudència pel seu abast i possibles repercussions”. Ha afegit que, probablement per aquest motiu i “seguint recomanacions jurídiques, no s’havia fet públic fins ara”.
El conseller ha remarcat que no hi havia indicis previs que permetessin detectar les possibles anomalies. “Són afers tan tècnics que ni a la comissió de finances s’entrava en tant detall com per poder detectar-ho”, ha reconegut. Tot i això, considera que “s’ha seguit el procediment que tocava, tant en la suspensió cautelar com en el trasllat a Fiscalia”.
Forné ha insistit que, a partir d’ara, el més important és la màxima col·laboració amb la Batllia “per esclarir amb tot detall els fets i depurar les responsabilitats que pertoquin”. Des del seu grup, ha dit, l’objectiu és “fer-ne el seguiment i vetllar perquè casos així no es puguin tornar a donar, garantint que els mecanismes de control del diner públic funcionin correctament”.
Per la seva part, el Comú de la Massana ha confirmat a aquest mitjà que ha obert una investigació interna després de detectar presumptes irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris comunals. Segons la corporació, es va actuar seguint les recomanacions del gabinet jurídic, que va aconsellar posar els fets en coneixement de la Fiscalia perquè determini si poden ser constitutius de responsabilitat penal.
“Es van detectar presumptes irregularitats relacionades amb la gestió del pla de pensions dels funcionaris i, com es va recomanar des del gabinet jurídic, es va posar en coneixement de la Fiscalia”, han explicat fonts del Comú.
A més, s’ha incoat un expedient disciplinari a la persona responsable de la gestió del pla i, com a mesura cautelar provisional, s’ha acordat la seva suspensió de funcions “per garantir la correcta instrucció de l’expedient”.
Des de la corporació s’ha subratllat que s’actua amb rigor i responsabilitat per preservar els interessos públics i la transparència en la gestió dels recursos comunals. Tot i que no s’han facilitat detalls sobre l’abast de les possibles irregularitats, el Comú assegura que manté una col·laboració plena amb la Fiscalia i que farà “tot el que calgui per aclarir els fets i assegurar la bona gestió del pla de pensions dels treballadors”.