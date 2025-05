Consum elèctric

FEDA presenta l’aplicació ‘Mou-te amb l’elèctric’ per simplificar la recàrrega de vehicles elèctrics

La nova plataforma permet gestionar càrregues sense registre en una xarxa que ha quadruplicat el consum des del 2020 fins als 464 MWh el 2024

FEDA Solucions ha presentat aquest dijous al matí l’aplicació mòbil Mou-te amb l’elèctric, una nova plataforma digital destinada a modernitzar i facilitar l’ús dels punts de càrrega de vehicles elèctrics a Andorra. L’aplicació, ja disponible gratuïtament per a dispositius Android i iOS sota el mateix nom, també es pot utilitzar a través d’una plataforma web. Per primera vegada, els conductors poden gestionar tot el procés de càrrega directament des del seu dispositiu: localitzar punts de càrrega, iniciar i finalitzar recàrregues, consultar l’històric de consums, descarregar factures i comunicar incidències en temps real.

Una de les funcionalitats més destacades és la possibilitat de fer càrregues sense necessitat de registre, responent a una demanda habitual dels usuaris ocasionals, com ara turistes o visitants esporàdics. El procés requereix únicament un número de telèfon i dades de pagament, a més de seleccionar l’endoll i els quilowatts desitjats, ja que, actualment, entre un 20% i un 25% de les càrregues públiques es fan de manera anònima.

El sistema incorpora també un moneder digital amb targeta integrada, que es pot recarregar fàcilment en tres passos. La nova aplicació envia notificacions a l’usuari quan la càrrega arriba a certs percentatges i ofereix informació detallada en cas d’incidències tècniques, com càrregues lentes o interrupcions, millorant així la transparència del servei.

Des del 2020, el consum elèctric vinculat a la mobilitat s’ha multiplicat gairebé per quatre. Aquell any es van consumir 128 MWh a la xarxa de FEDA Solucions, mentre que el 2024 es van assolir els 464 MWh. D’aquest total, 283 MWh van ser subministrats per la xarxa pròpia de FEDA i la resta des de punts situats en establiments privats. La xarxa actual compta amb 44 ubicacions públiques actives i més de 200 endolls, als quals s’afegeixen més de 40 establiments col·laboradors, com hotels, aparcaments o comerços.

FEDA Solucions dona servei a més de 2.100 usuaris fixos, identificats mitjançant clauers actius, i també a un nombre creixent d’usuaris puntuals. La companyia està treballant amb els comuns per ampliar la xarxa de punts de càrrega ràpida, especialment en espais cèntrics i d’alta rotació, com ara eixos comercials o zones turístiques. Pel que fa al model de col·laboració amb establiments, aquests poden fixar les seves pròpies tarifes de recàrrega, que actualment oscil·len entre els 17 i els 35 cèntims per quilowatt hora. A canvi, poden percebre entre un 30% i un 40% de la recaptació, amb el cost inicial sovint assumit per FEDA.

Tot i que el consum vinculat al vehicle elèctric encara representa menys del 0,1% del total energètic nacional, FEDA assegura que té capacitat per fer front a un increment significatiu de la demanda. “Podem arribar sense problemes als dos o tres gigawatts hora anuals”, ha afirmat el gerent de l’entitat, Ivan Mora, qui ha remarcat que, malgrat un descens generalitzat en les vendes de vehicles el 2024, les matriculacions de cotxes 100% elèctrics van créixer un 5%.