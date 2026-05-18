Andorra registra 508 naixements durant el 2025 i trenca la tendència a la baixa amb un lleuger augment de l’1,4%

Andorra va registrar 508 naixements durant el 2025, una xifra que representa un increment de l’1,4% respecte de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per Estadística. Del total de nadons, 272 van ser nenes i 236 nens, en un any en què el gener va ser el mes amb més naixements, amb 51. La taxa de natalitat es va situar en 5,70 naixements per cada 1.000 habitants, mentre que la taxa de fecunditat va arribar als 24,65 nadons per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys. L’indicador conjuntural de fecunditat es va establir en 0,83 fills per dona.
Pel que fa al perfil de les mares, set de cada deu tenien entre 30 i 44 anys. En concret, el grup majoritari correspon a les dones d’entre 30 i 34 anys, les quals representen el 42,1% dels naixements, seguides de la franja de 35 a 39 anys, amb el 28,3%. A més, l’edat mitjana de maternitat es va mantenir en els 33 anys. Per parròquies, Andorra la Vella va concentrar el nombre més alt de naixements, amb 136, seguida d’Escaldes-Engordany amb 94 i la Massana amb 74. Ordino va ser la parròquia amb el creixement més elevat respecte del 2024, amb un augment del 44%, mentre que Encamp va registrar la davallada més pronunciada, amb un descens del 24,1%.
Les dades també mostren diferències respecte del conjunt europeu. Mentre que l’edat mitjana de les mares en el naixement del primer fill a Europa se situava en 31,3 anys el 2024, al Principat arribava als 33,1 anys. En paral·lel, l’indicador conjuntural de fecunditat europeu era d’1,34 fills per dona, molt per sobre del 0,84 registrat a Andorra.
Defuncions i matrimonis
En paral·lel, durant el 2025 es van registrar 386 defuncions, un 3,5% més que l’any anterior. El març va ser el mes amb més morts, amb un total de 46. L’edat mitjana de defunció va ser de 77,16 anys, tot i que en el cas de les dones es va elevar fins als 80,33 anys, mentre que en els homes es va situar en 74,19. Per altra banda, el creixement vegetatiu del país -la diferència entre naixements i defuncions- va ser positiu en 122 persones. Així i tot, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van registrar saldos negatius, amb -13 i -5 respectivament.
Pel que fa als matrimonis, durant l’any passat es van celebrar 474 casaments, dels quals 429 van ser civils i 45 eclesiàstics. Entre les unions civils, 20 van correspondre a matrimonis entre persones del mateix sexe, una xifra que representa un augment del 42,9% respecte de l’any anterior. En conjunt, el nombre total de casaments va créixer un 8,2%. Finalment, el departament d’Estadística informa que durant el 2025 es van tramitar 226 divorcis i 10 separacions, xifres que representen una variació anual del +7,1% i del -23,1%, respectivament.