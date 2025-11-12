Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Aquesta actuació ha suposat la retirada de 94 pilones al llarg de gairebé 17 quilòmetres. | FEDA
Avança la transició energètica andorrana

FEDA completa el desmuntatge de la línia d’alta tensió Encamp-Grau Roig després d’un any de treballs

La retirada de 94 torres i 285 tones de material allibera espais públics i redueix l’impacte ambiental i visual al territori

El desmuntatge de l’antiga línia d’alta tensió que connectava Encamp amb Grau Roig ha conclòs amb èxit, després d’un any d’intervencions. Aquesta actuació, impulsada per FEDA, ha permès substituir l’antiga infraestructura per una nova xarxa amb més capacitat, millorant la qualitat del subministrament elèctric i reforçant la connexió amb els països veïns.

Els treballs han comportat la retirada de 94 pilones al llarg de prop de 17 quilòmetres. L’operació ha contribuït a recuperar zones públiques i privades, tot reduint l’impacte visual i urbà. En el marc d’aquest procés, s’han retirat 35 tones de cable i 250 tones d’acer procedents de les estructures, materials que han estat reciclats seguint els protocols mediambientals establerts.

El projecte ha permès reforçar les connexions elèctriques internacionals i reduir l’impacte ambiental, en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient del Govern

Durant el projecte, FEDA ha mantingut una coordinació constant amb el Departament de Medi Ambient per garantir una gestió sostenible i respectuosa amb l’entorn. La retirada de l’obra civil s’ha dut a terme segons la normativa vigent, assegurant un tractament adequat dels residus.

Amb la nova línia ja operativa, el país incrementa la seva capacitat d’importació elèctrica des de França i es prepara per afrontar, amb garanties, els reptes de la transició energètica i l’electrificació creixent.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha remarcat que aquesta actuació “era un compromís inclòs en el Pla Nacional d’Infraestructures i un pas necessari un cop comprovada la plena operativitat de la nova línia”.

