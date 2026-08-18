FEDA alerta de correus fraudulents que suplanten la companyia i que tenen com a objectiu obtenir dades personals

FEDA ha alertat d’una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la companyia i que tenen com a objectiu obtenir dades personals i bancàries dels usuaris. Els missatges informen d’un suposat rebut retornat per manca de fons i insten els clients a efectuar un pagament per evitar la suspensió del subministrament. El correu incorpora un botó o enllaç amb el text ‘Pagar la factura’ que redirigeix a una pàgina fraudulenta.
FEDA recorda que no demana als clients que introdueixin dades bancàries a través d’enllaços sospitosos rebuts per correu electrònic. La companyia recomana comprovar l’adreça del remitent i verificar l’URL dels enllaços abans d’accedir-hi, així com desconfiar dels missatges que generin urgència o amenacin amb la suspensió imminent del subministrament.
En cas de dubte, FEDA aconsella no introduir dades personals, credencials ni informació bancària, no respondre el correu i eliminar-lo. Davant d’una possible estafa, es recomana contactar amb la companyia a través dels seus canals oficials.