Espot recalca la feina feta per la societat civil actual en matèria de sanitat, drets d’igualtat i d’atenció educativa

Enguany la Carta Magna celebra el seu 32è aniversari i, per a aquesta ocasió, el mandatari general, Xavier Espot, ha decidit centrar el seu parlament, tingut lloc des de Ràdio Andorra, per reconèixer a totes aquelles persones vinculades a les diferents associacions, entitats, clubs, federacions i ONG nacionals que cada dia aporten el seu granet de sorra per fer que la societat del país esdevingui un indret “més just, social i obert” cap a totes les persones. És per això que el cap de Govern ha començat esgrimint que “Andorra ha sabut preservar molt bé la seva sobirania” i ha sobresortit com un Estat sense guerres i de fraternitat amb “l’acolliment de moltes persones que no els hi esperava un futur gaire alentidor”.

Sens dubte, el focus del missatge ha anat a parar a la labor que exerceixen al Principat un gran nombre d’associacions i entitats, en les que Espot ha referenciat amb cadascun dels seus anys de constitució, com els 70 anys que va assolir l’Automòbil Club Andorra (ACA) en 2024, el mig segle de trajectòria del Comitè Olímpic nacional o els 40 anys de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), la qual ha catalogat com a “un organisme inclusiu exemplar” i favorable per al foment de l’activitat física. A aquestes entitats les ha titllat com els “degans de l’associacionisme” en haver estat fundades abans de la Constitució.

Foto commemorativa de les distintives autoritats del Principat encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot. | El Periòdic / P.M.

D’altra banda, i ressaltant que el naixement del gran ventall d’associacions que hi ha a Andorra és “un indicador plausible del creixement i de la nostra qualitat de vida”, ha precedit nomenant les efemèrides d’organismes socials que vetllen “en pro de la salut i els seus avenços” com els 10 anys de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), amb la presència i atenta mirada avui del seu president, Josep Saravia. Altrament, també ha agraït la feina de l’Associació AMARE de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgies i de Fatiga Crònica, complint 20 anys, que són els mateixos que du en peu l’Associació de Familiars de Malalts Mentals.

Finalment, i donant per fet que “encara li queda al país molt de camí a recórrer per aconseguir la plena inclusió de totes elles”, també ha fet esment d’altres institucions públiques que busquen garantir “l’equitat entre homes i dones” com l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), els 20 anys “d’identitat i orgull pels drets juvenils” que ha protagonitzat l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana fent d’aquest sistema educatiu “una insígnia nacional” o les més de tres dècades de lluita per visibilitzar a les persones amb discapacitat intel·lectual que ha liderat l’Special Olympics.

En darrera instància, i demanat sobre l’establiment i assimilació de la Constitució per part de la ciutadania, el cap de Govern ha sostret que pensa que aquesta està “molt ben encabida en l’actualitat” i que el 14 de març és sempre una “gran oportunitat per reflexionar i deixar de banda l’excés de pessimisme que palpen algunes persones en veure en el passat una certa nostàlgia”, però que ningú s’ha d’oblidar que la societat moderna ha aconseguit “veritables avenços en matèria d’igualtat de gènere, sanitat o drets d’educació fonamentals” que avui dia no es poden passar per alt i que “tots els habitants valorarem dintre de 10 o 20 anys”.