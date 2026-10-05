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  • La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, presentant el mapa amb les zones protegides. | Comú d'Escaldes-Engordany
Sergi Gil Bosch
Consell de de Comú

Escaldes s’adhereix a la Reserva de la Biosfera després d’aclarir els dubtes sobre les competències i la gestió

La zona d’administració única del Madriu quedarà fora del nucli de màxima protecció per a així evitar duplicitats amb l’actual reconeixement

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la seva adhesió a la candidatura d’Andorra a la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, tot i els dubtes inicials expressats per la cònsol escaldenca, Rosa Gili, qui ha declarat durant el Consell de Comú que «la preocupació que teníem era que no quedessin clares les competències i les diferents qüestions que s’havien de posar sobre la taula». Així, la preocupació de la corporació era la governança i evitar que es dupliquessin els òrgans de gestió amb els d’un altre reconeixement de la UNESCO ja existent al territori.

«El que li vam plantejar al senyor cap de Govern i al seu equip era el fet de dir: nosaltres ens hi adherim si no se solapen dos òrgans que puguin generar confusió«, ha declarat Gili. Concretament, aquest altre reconeixement es refereix a la vall del Madriu-Perafita-Claror i al seu encaix dins la candidatura, especialment pel que fa al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany, ja que la vall compta amb un reconeixement de la UNESCO, un marc de protecció i una estructura de gestió pròpia.

«El que li vam plantejar al senyor cap de Govern i al seu equip era el fet de dir: nosaltres ens hi adherim si no se solapen dos òrgans que puguin generar confusió» – Rosa Gili

Així la candidatura del Principat proposa tres graus diferents de protecció. El primer, denominat zona nucli, preveu el màxim nivell de protecció; després hi ha la zona tampó, la qual estableix un grau intermedi i, al mateix temps, separa les zones nucli de les zones de transició, les quals es podrien considerar les zones amb menys protecció i correspondrien a les zones urbanes i, en el cas d’Escaldes, a la zona d’administració única. Així doncs, i tenint això en compte, el territori d’administració única d’Escaldes-Engordany a la vall del Madriu no formarà part d’aquesta zona nucli per tal d’evitar confusions. Tanmateix, pel que fa a les zones de gestió tripartida i bipartida, s’inclouen dins la zona nucli.

En aquest sentit, Gili ha volgut destacar que «la part vermella comprèn aquesta zona nucli de l’altre reconeixement de la UNESCO. L’única cosa que ens van dir des del Govern és que no es pot passar d’un verd a un vermell directament i llavors vam dir que poséssin una petita franja dins d’aquesta part compartida per tots els comuns». En aquest sentit, la cònsol escaldenca ha posat en valor la voluntat de Govern de compartir documentació i treballar la modificació de la proposta de manera conjunta, i ha contraposat aquesta manera de procedir a situacions en què considera que no hi ha hagut prou diàleg.

La candidatura a Reserva de la Biosfera fa el salt a la UNESCO amb l’objectiu de convertir-se en un projecte de país

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