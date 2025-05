Formació i inserció laboral per a joves

Escaldes-Engordany impulsa una nova edició del programa Okupa’t amb quatre joves participants

Els participants passen per departaments com circulació, cultura, medi ambient o serveis, abans de triar on especialitzar-se al juny

El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa la setena edició del programa Okupa’t, una iniciativa del departament d’Acció Social que ofereix una estada formativa i pràctica a quatre joves d’entre 16 i 20 anys en situació de risc social o amb dificultats sociofamiliars. L’objectiu és afavorir la inserció laboral i fomentar l’autonomia mitjançant una experiència professional en diferents serveis comunals. El programa es desenvolupa entre maig i juny. Durant els primers dies, els joves reben formació en prevenció de riscos laborals, manipulació d’aliments, primers auxilis, mercat laboral, i coneixement del comú. A continuació, fan una rotació per diversos departaments com circulació, cultura, medi ambient, esports, gent gran i serveis, per conèixer les seves funcions. El mes de juny, cada participant s’incorpora al departament escollit per aprofundir en la seva tasca. Durant tot el procés, un tècnic en fa el seguiment per valorar l’evolució de cada jove. Els participants tenen un contracte laboral de 40 hores setmanals, amb salari mínim interprofessional, i descans de 30 minuts per als menors d’edat. En finalitzar, rebran un diploma acreditatiu i podran continuar al Comú els mesos de juliol i agost. El projecte compta amb el suport de Carisma, que ha aportat 5.000 euros per ajudar a finançar els salaris.

