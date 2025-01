Entre la demanda i l’escassetat: el llarg viatge del Wegovy

Wegovy, un medicament receptat per a la pèrdua de pes, està disponible a Andorra des del maig, però sempre condicionat a la disponibilitat d’estoc. L’alta demanda des de la seva arribada al país ha fet que aquest producte desaparegués de moltes farmàcies poc després de la seva introducció. Aquesta situació es va agreujar amb la limitació de l’accés a l’Ozempic, un altre fàrmac que algunes persones el feien servir erròniament per aprimar-se, ja que aquest és per a les persones amb Diabetis, fent que Wegovy esdevingués una alternativa per a moltes persones.

Actualment, la demanda continua essent elevada, cosa que provoca que algunes farmàcies no disposin del medicament. Així ho asseguren des de la farmàcia Tristaina “La veritat és que un altre cop ens trobem sense estoc del Wegovy”. En altres establiments, com la farmàcia Galeno, aquest fàrmac només es dispensa sota demanda per garantir que sempre hi hagi suficient estoc.

L’alta demanda del Wegovy també arriba des de països veïns, com Espanya. Alguns pacients espanyols aprofiten els seus viatges fins a Andorra per comprar aquest medicament, donat que si portes recepta mèdica pots adquirir el medicament. “Sempre que hi hagi una recepta mèdica, podem dispensar-lo”, recorden des de la farmàcia Tristaina.

Una turista i consumidora d’aquest fàrmac, Carla Martínez, ha explicat a aquest mitjà de comunicació que aprofita les seves visites a Andorra per comprar el medicament “principalment el compro aquí perquè em surt una mica més econòmic que a Espanya.” A Andorra, el preu del Wegovy oscil·la entre els 180 euros per a les dosis més baixes (0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg) i els 293 euros per a les més altes (2,5 mg). A Espanya, les dosis més baixes tenen un cost similar, però les de 2,5 mg arriben als 300 euros aproximadament.

La febre per l’Ozempic

Tot i que la disponibilitat de l’Ozempic ha millorat en els darrers mesos, algunes farmàcies continuen tenint problemes d’estoc. La farmàcia Galeno, per exemple, ha afirmat que recentment han tornat a experimentar dificultats per abastir-se d’aquest producte.

Segons l’Associació de Diabètics d’Andorra, la situació amb l’Ozempic s’ha estabilitzat significativament “ara aquest fàrmac està limitat únicament a pacients diabètics”, destaquen des de l’associació. A més, apunten que algunes farmàcies que ja coneixen els casos dels seus clients reserven les dosis necessàries per garantir que en puguin disposar quan ho necessitin.