  • El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, a Sant Julià de Lòria. | Consell General
Visita institucional

Ensenyat i Codina revisen l’estat d’execució de les obres a Sant Julià i es reuneixen amb els cònsols lauredians

La visita ha permès als síndics comprovar sobre el terreny l’estat de les intervencions a la plaça Calonge-Sant Antoni i del Centre Cultural

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han dut a terme aquest dimarts una nova visita institucional a Sant Julià de Lòria, un any i mig després de la seva primera trobada amb la corporació laurediana. L’objectiu ha estat conèixer sobre el terreny l’estat d’algunes de les actuacions que s’estan desenvolupant a la parròquia, així com intercanviar impressions sobre qüestions d’actualitat.

Els síndics han volgut veure de primera mà l’avanç dels projectes que s’estan executant a la parròquia

Els representants del Consell General han estat rebuts pels cònsols lauredians, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, amb qui han mantingut una reunió de treball per abordar temes de política nacional i assumptes específics de la parròquia. Durant la trobada, Ensenyat i Codina s’han interessat pels projectes que impulsa el Comú i pels principals reptes que afronta Sant Julià de Lòria.

La visita ha inclòs un recorregut per diferents punts en obres. Entre ells, la plaça Calonge-Sant Antoni, situada davant del centre esportiu, on s’estan duent a terme actuacions per pacificar l’espai i millorar-ne la funcionalitat. Els síndics també han pogut veure de primera mà l’avanç de les obres de reforma del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que afronta la fase final abans de la seva reobertura.

