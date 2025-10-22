Encamp treu a concurs el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponible a la parròquia

El Comú d’Encamp ha obert un concurs públic nacional per adjudicar el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponibles a la parròquia. La mesura s’inclou dins les actuacions encaminades a millorar la mobilitat urbana, fer més eficient l’ús dels aparcaments comunals i facilitar l’experiència dels conductors que circulen pel nucli urbà.
L’objectiu és que els usuaris puguin conèixer en temps real el nombre de places lliures mitjançant senyalitzacions digitals situades als accessos dels aparcaments públics. D’aquesta manera, els conductors podran escollir amb antelació on estacionar, reduint la circulació innecessària dins del centre de la parròquia.
Els conductors podran saber en temps real quines places d’aparcament estan lliures gràcies a senyalitzacions digitals
Segons la informació publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els licitadors hauran de presentar les seves propostes abans de les 17 hores del 28 de novembre del 2025. L’obertura de pliques, que es farà de forma telemàtica, està programada per al 30 de novembre a les 10 hores.