Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una zona d'aparcament d'Encamp. | Comú d'Encamp
Agències
Concurs per millorar la mobilitat

Encamp treu a concurs el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponible a la parròquia

La iniciativa busca optimitzar l’estacionament públic i oferir una millor experiència als conductors mitjançant panells informatius

El Comú d’Encamp ha obert un concurs públic nacional per adjudicar el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponibles a la parròquia. La mesura s’inclou dins les actuacions encaminades a millorar la mobilitat urbana, fer més eficient l’ús dels aparcaments comunals i facilitar l’experiència dels conductors que circulen pel nucli urbà.

L’objectiu és que els usuaris puguin conèixer en temps real el nombre de places lliures mitjançant senyalitzacions digitals situades als accessos dels aparcaments públics. D’aquesta manera, els conductors podran escollir amb antelació on estacionar, reduint la circulació innecessària dins del centre de la parròquia.

Els conductors podran saber en temps real quines places d’aparcament estan lliures gràcies a senyalitzacions digitals

Segons la informació publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els licitadors hauran de presentar les seves propostes abans de les 17 hores del 28 de novembre del 2025. L’obertura de pliques, que es farà de forma telemàtica, està programada per al 30 de novembre a les 10 hores.

Comparteix
Notícies relacionades
Quatre dossiers amb 19.000 noms dels infants assassinats a Gaza es llegiran durant tot el dia al centre de la capital
El calendari solidari de GosSOS 2026, ‘(In)visibles’, dona visibilitat a dotze gossos del Centre de Protecció Caní
‘L’estalvi solidari’, primera acció de la nova col·laboració entre FEDA i UNICEF per defensar els drets dels infants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Ponce afirma que s’ha contactat amb l’argentina que venia a fer temporada, després del presumpte segrest
  • Societat
Adjudicats per 36.898 euros els treballs per examinar l’edifici de la Comella que podria acollir l’ampliació de la presó
  • Societat, Successos
La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Encamp treu a concurs el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponible a la parròquia
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el Gim Jove, un projecte pioner per promoure hàbits saludables entre els joves de 12 a 15 anys
  • Cultura, Parròquies
Canillo recupera Cal Federico, el primer molí elèctric d’Andorra, i el transforma en un espai cultural i de producte local
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu