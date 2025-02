Encamp restringeix les zones d’emmagatzematge a l’aire lliure per minvar l’impacte visual

El Consell de Comú d’Encamp ha aprovat aquesta tarda per unanimitat l’ordenació de dipòsits temporals de material a l’exterior, el qual limitarà la capacitat geogràfica on les empreses poden instal·lar magatzems a l’aire lliure amb la intenció de “minimitzar l’impacte visual i mediambiental” que pugui tenir sobre la parròquia. Així ho ha esclarit la cònsol encampadana, Laura Mas, en detallar al ple que les empreses tindran des d’aquest dimecres (coincidint amb la seva publicació al BOPA) temps per dur a terme la seva transició de materials a uns dipòsits temporals ubicats a una zona delimitada a la Bartra i a Torrent Prego.

Altrament, Mas també ha deixat caure que aquesta nova normativa també estipula les característiques que han de presentar aquests equipaments, així com determinar quins negocis podran obtenir una llicència prèvia que davant la casuística, sempre servirà com a opció provisional. En un altre ordre, la mandatària comunal ha concretat que les empreses que vulguin optar al dipòsit han d’estar donats d’alta a Encamp i només ho podran fer sempre que sigui “per retenir material que estigui intrínsecament relacionat a la seva activitat econòmica”, així com estant inscrites en un registre de comerç d’Encamp.

Val a dir que els dipòsits hauran d’acomplir uns mínims urbanístics per a la seva integració amb les edificacions de l’entorn i que la iniciativa servirà per modelar un entorn urbà “més cuidat i ordenat”. A més, també s’ha fet saber que no tots ells estan a la zona “verda” de zonificació, ja que 13 d’ells estan situats més enllà d’aquest territori i 21 són d’empreses de la parròquia que tampoc estan aplegades a la ubicació designada.

La cònsol encampadana també ha detallat que aquesta transició de materials s’ha de fer a terrenys amb una superfície d’accés rodat pensat per a vehicles pesants i que el material abocat “ha d’estar ordenat i no pot superar l’alçada de les tanques que envoltin el dipòsit”, sent d’aquesta entre dos i quatre metres.

Així, la mesura delimita en gran part la construcció d’instal·lacions a excepció del costat de muntanya que toca amb la CG-2 i les zones de cantó més properes a l’entrada sud del poble. D’altra banda, i d’acord amb l’ordenació, s’ha mencionat que fora de les zones prohibides “es podrà estudiar altrament una incorporació dels equipaments, amb prèvia sol·licitud de la persona interessada, sempre que l’impacte del dipòsit sigui mínim o nul“.