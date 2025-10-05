Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Inversió en infraestructura

Encamp invertirà més de 300.000 euros en la reforma i ampliació de l’abocador de neu del Pas de la Casa

Es una infraestructura essencial per garantir la seguretat viària, especialment a l'hivern, ja que la neu es diposita en aquesta instal·lació

El comú d’Encamp començarà aquesta tardor els treballs de reforma i ampliació de l’abocador de neu del Pas de la Casa. Una infraestructura essencial per garantir la mobilitat i la seguretat viària a la vila, especialment durant els mesos d’hivern, ja que la neu dels carrers i places del Pas de la Casa es diposita en aquesta instal·lació per tal d’evitar-ne l’acumulació a la via pública.

Segons es va apuntar durant la darrera sessió de consell de comú, l’actual zona d’abocament requereix una reforma i ampliació que permetran millorar l’eficiència en la retirada i gestió de la treta de neu. L’empresa encarregada de dur a terme els treballs serà Construccions Roca SAU per un import de 300.367,27 euros, IGI inclòs.

L’abocador actual, situat al punt quilomètric 31+200 de la CG2, presenta deterioraments estructurals causats per les sals fundents i els moviments del terreny, que han afectat els murs de formigó armat i han reduït la capacitat operativa de la instal·lació.

Per això, el projecte contempla la reparació dels murs existents amb sanejament, reforç d’armadures i protecció superficial; la construcció d’un nou mur lateral amb maçoneria i sabata de formigó per recuperar la capacitat perduda; la instal·lació d’una riostra superior i llosa de transició per estabilitzar l’estructura; la renovació del paviment i la creació d’una cuneta d’evacuació d’aigües amb sistema de dissipació; i la col·locació de barreres de seguretat per restringir l’accés al recinte.

