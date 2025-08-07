Encamp convoca la 16a edició del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror amb relats en català

El comú d’Encamp ha obert la convocatòria de la 16a edició del Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror, un certamen literari que promou la creació en llengua catalana dins dels gèneres fantàstic i de terror. Els relats es podran presentar fins al 31 d’octubre.
El concurs està adreçat a persones residents a Andorra, a les comarques catalanes de l’Alt Urgell i la Cerdanya, així com als departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals. Cada participant pot presentar un màxim de tres textos inèdits, escrits en català, d’acord amb les bases disponibles al web www.comuencamp.ad.
El premi es divideix en tres categories segons l’edat dels concursants. A la categoria cadet (de 12 a 14 anys), els relats no poden superar les quatre pàgines i s’atorgaran premis consistents en lots de llibres i vals de compra de 100, 70 i 50 euros. A les categories de joves (15 a 17 anys) i adults (majors de 18 anys), l’extensió màxima és de sis pàgines i els premis seran de 400, 300 i 200 euros, respectivament.
El jurat estarà format per escriptors andorrans i valorarà especialment l’originalitat i la personalitat de les obres. Cada autor només podrà rebre un premi i tots els textos presentats es publicaran a la pàgina web del comú. L’acte de lliurament dels guardons se celebrarà el 16 de desembre, a les 18 hores, a la biblioteca comunal d’Encamp.
Les obres es poden lliurar presencialment a les biblioteques comunals d’Encamp o del Pas de la Casa, o bé per correu electrònic a relats@encamp.ad.