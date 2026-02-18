Encamp aprova un paquet d’ajuts directes per valor d’1.560.000 euros per pal·liar els efectes del tall a l’RN20

Recordant que la situació que viu el Pas de la Casa és “excepcional” pel tancament de l’RN20, i que les primeres estimacions apunten a una reducció d’entre el 70 i el 90% de les vendes en sectors específics, el Comú d’Encamp ha aprovat per unanimitat un paquet d’ajudes que pot arribar als dos milions d’euros. Aquest es divideix en tres eixos: ajuts directes, amb 1.560.000 euros; transport públic, per valor de 120.000 euros; i bonificacions fiscals, amb 320.000 euros.
En detall del primer bloc, la cònsol major encampadana, Laura Mas, ha assenyalat que no es calcularà sobre la facturació, “sinó sobre la pèrdua real del negoci”. Així, la corporació assumirà el 25% del resultat negatiu de l’EBITDA (beneficis abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions), deduint els interessos, fins a un màxim de 10.000 euros per titular d’establiments concrets: comerç al detall, serveis de menjar i begudes, allotjaments i lloguer d’articles d’oci i esportius. Les sol·licituds per disposar d’aquests ajuts directes es podran demanar a partir de la setmana vinent de forma mensual o en només una operació una vegada l’RN20 reobri.
Pel que fa al segon, la mandatària comunal ha comentat que, conjuntament amb Govern, cofinançaran la gratuïtat del bus entre la localitat encampadana i l’Ospitalet, fins ara a un preu de 10 euros. Aquest, cal recordar, compta amb un total de 12 serveis al dia. En aquest punt, i fent una crida al ‘turisme nacional’ per fomentar els desplaçaments al Pas de la Casa en aquesta complicada època, Mas ha fet memòria que es posaran en marxa vals de descompte de 30 euros en benzina.
Quant al tercer i darrer eix, s’ha ajornat el calendari fiscal de la taxa d’higiene, previst per al juny, i s’ha traslladat l’octubre. En afegit, s’ha establert un sistema de bonificacions al “volum de pèrdua real” que s’aplicaran a prèvia sol·licitud a partir de l’1 de setembre. És a dir, si la reducció de la facturació acreditada és d’entre el 25 i el 50%, comportarà una bonificació del 50%, mentre que si les pèrdues superen aquest 50%, la bonificació serà del 100%.