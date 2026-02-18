Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Consell de Comú extraordinari que s'ha dut a terme avui al Pas de la Casa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Consell de Comú

Encamp aprova un paquet d’ajuts directes per valor d’1.560.000 euros per pal·liar els efectes del tall a l’RN20

En total, i tenint present la situació "excepcional" que viu el Pas de la Casa, la corporació llança un paquet d'ajudes que pot arribar als dos milions

Recordant que la situació que viu el Pas de la Casa és “excepcional” pel tancament de l’RN20, i que les primeres estimacions apunten a una reducció d’entre el 70 i el 90% de les vendes en sectors específics, el Comú d’Encamp ha aprovat per unanimitat un paquet d’ajudes que pot arribar als dos milions d’euros. Aquest es divideix en tres eixos: ajuts directes, amb 1.560.000 euros; transport públic, per valor de 120.000 euros; i bonificacions fiscals, amb 320.000 euros.

En detall del primer bloc, la cònsol major encampadana, Laura Mas, ha assenyalat que no es calcularà sobre la facturació, “sinó sobre la pèrdua real del negoci”. Així, la corporació assumirà el 25% del resultat negatiu de l’EBITDA (beneficis abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions), deduint els interessos, fins a un màxim de 10.000 euros per titular d’establiments concrets: comerç al detall, serveis de menjar i begudes, allotjaments i lloguer d’articles d’oci i esportius. Les sol·licituds per disposar d’aquests ajuts directes es podran demanar a partir de la setmana vinent de forma mensual o en només una operació una vegada l’RN20 reobri.

Pel que fa al segon, la mandatària comunal ha comentat que, conjuntament amb Govern, cofinançaran la gratuïtat del bus entre la localitat encampadana i l’Ospitalet, fins ara a un preu de 10 euros. Aquest, cal recordar, compta amb un total de 12 serveis al dia. En aquest punt, i fent una crida al ‘turisme nacional’ per fomentar els desplaçaments al Pas de la Casa en aquesta complicada època, Mas ha fet memòria que es posaran en marxa vals de descompte de 30 euros en benzina.

Quant al tercer i darrer eix, s’ha ajornat el calendari fiscal de la taxa d’higiene, previst per al juny, i s’ha traslladat l’octubre. En afegit, s’ha establert un sistema de bonificacions al “volum de pèrdua real” que s’aplicaran a prèvia sol·licitud a partir de l’1 de setembre. És a dir, si la reducció de la facturació acreditada és d’entre el 25 i el 50%, comportarà una bonificació del 50%, mentre que si les pèrdues superen aquest 50%, la bonificació serà del 100%.

Els cònsols d’Encamp, durant la sessió d’aquesta tarda. | Marvin Arquíñigo
Des de la minoria, Marta Pujol ha celebrat les mesures i n’ha donat el vistiplau. | Marvin Arquíñigo
Serrano Pentinat, donant un breu discurs abans d’iniciar el Consell de Comú. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Salut activa una alerta sanitària per la retirada de llet en pols Babybio per possible presència de Bacillus cereus
Els negocis del Pas de la Casa amb pèrdues d’ingressos tindran descomptes de fins al 50% en el rebut de la llum
Espot descarta els ERTO al Pas de la Casa: “Són una mesura molt complicada d’implementar i impliquen un sacrifici”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El cap de Govern tanca la polèmica del Carnaval d’Encamp i apunta que la Comissió farà una carta personalitzada
  • Societat
Salut aprova l’actualització de les tarifes de la CASS i fixa en 31,10 euros la visita d’atenció primària per a aquest 2026
  • Societat
Serrano Pentinat visita el Pas de la Casa i assegura que “som aquí per fer el bé per a aquells que ho necessitin”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu