Els serveis de circulació mantenen una forta bretxa de gènere, amb només un 20% de dones

La presència femenina als diferents serveis de circulació és notablement inferior a la dels homes. De fet, vuit de cada deu agents són del gènere masculí. Segons es desprèn de les dades facilitades pels comuns, actualment al país hi ha 227 agents de circulació, dels quals només una cinquantena són dones, un 20% del total.

Si es comparen aquestes dades amb les facilitades a finals de desembre del 2023, s’observa com la presència femenina als cossos de circulació s’ha incrementat, tot i que de manera molt minsa, tenint en compte que en aquell moment eren 43 dones entre 222 efectius totals (19,37%).

Entrant al detall per territoris, Andorra la Vella, amb 71 efectius, és la parròquia amb més agents de circulació, dels quals 42 són homes i 28 són dones. D’aquestes, cal destacar que quatre ocupen càrrecs de caporales. Les xifres són força similars a les del 2023, quan d’un total de 65 persones hi havia 26 efectius femenins.

A Escaldes-Engordany la plantilla del servei de circulació està formada actualment per 47 persones: 34 homes i 13 dones. Pel que fa als comandaments, set dels deu efectius també corresponent al gènere masculí. En comparació a ara fa tres anys, cal destacar que hi ha tres homes menys i dues dones més.

La tercera parròquia amb més efectius dins del servei de circulació és Encamp, que en disposa d’una quarantena. En aquest cas, les dades continuen sent extremadament baixes pel que fa a la presència femenina tenint en compte que a hores d’ara només hi ha dues dones sobre el total i que durant el 2023 només n’hi havia una.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, el nombre total de persones que treballen al servei de circulació del Comú és de 23. Novament, s’observa una xifra força baixa pel que fa a les dones (2) en contraposició dels homes (21). Totes dues, a més, no ocupen cap càrrec de responsabilitat. El 2023, la presència femenina al cos era la mateixa, tot i que també hi havia dos homes menys.

Només hi ha una parròquia del país en la qual tots els agents de circulació són homes, i és el cas de la Massana. Segons les dades facilitades per la corporació, els efectius totals s’eleven a 20 i no hi ha rastre de dones. Tot i això, des de la corporació s’indica que hi ha una dona que forma part del cos, però que actualment es troba en excedència. De fet, aquesta persona ja estava en aquesta situació a finals de desembre del 2023.

Ordino i Canillo són els territoris amb un nombre més reduït d’agents de circulació. En el primer cas, es compta amb un total de 15 persones i amb només dues dones. Ara fa tres anys, el servei estava format per 14 agents i només una dona. Pel que fa a Canillo, dels 11 treballadors del servei de circulació 2 són dones, però cap d’elles ocupa cap càrrec de comandament. El 2023, només hi havia una dona al cos.