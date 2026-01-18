Els preus dels aparcaments comunals varien notablement amb la Massana com la més econòmica per aparcar

Les ordinacions de preus públics del 2026 confirmen una forta disparitat de tarifes als aparcaments comunals amb barrera del país. De la parròquia més econòmica a la més cara, el preu per hora pot arribar a doblar-se, especialment si es compara la perifèria amb la vall central.
De més barat a més car
La Massana i Sant Julià de Lòria encapçalen el rànquing dels aparcaments més econòmics.
A la Massana, l’estacionament costa 1,10 euros per hora, amb la primera mitja hora gratuïta —una mesura que també s’aplica a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino. La fracció de 15 minuts és de 0,28 euros, mentre que la tarifa nocturna (de les 23 a les 8 hores) és de 0,6 euros l’hora, amb un màxim de 5,4 euros.
A Sant Julià de Lòria, aparcar és lleugerament més car: 1,40 euros l’hora als aparcaments del Camp Gran, Feixes del Rabató, Trillà, Prat Nou, Valireta i Solà. En aquest cas, però, la primera hora és gratuïta. La fracció de 15 minuts se situa en 0,35 euros. La diferència més notable apareix de nit: estacionar de les 20.00 a les 08.00 hores pot costar fins a 16,8 euros sense abonament, mentre que l’abonament nocturn mensual es fixa en 33 euros.
El següent esglaó el marca Ordino, amb un preu de 1,53 euros l’hora i 0,38 euros cada 15 minuts. La tarifa nocturna, també de les 20.00 a les 08.00 hores i sense abonament, és de 0,80 euros l’hora, cosa que suposa un total de 9,6 euros.
En una franja intermèdia es troben Escaldes-Engordany i Canillo. A Escaldes, estacionar costa 2,48 euros l’hora, amb una fracció de 0,62 euros cada 15 minuts (en aparcaments descoberts), mentre que la tarifa nocturna s’eleva fins als 4,31 euros.
A Canillo, el preu és una mica més baix: 2 euros l’hora, 0,5 euros per fracció de quart d’hora i una tarifa nocturna de 6,2 euros. En aquesta parròquia, la gratuïtat inicial s’estén fins a una hora.
Les tarifes més altes, a la vall central
Al capdamunt de la llista hi ha Andorra la Vella i Encamp, amb els preus per hora més elevats. A la capital, aparcar costa 2,9 euros per 60 minuts, amb una fracció de 0,8 euros cada 15 minuts i una tarifa nocturna d’1,53 euros l’hora.
Encamp s’hi acosta amb 2,82 euros l’hora, 0,72 euros per quart d’hora i 0,68 euros l’hora durant la nit.