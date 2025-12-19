Els pagesos francesos començaran a aixecar els talls a Ur i Tarascó aquest cap de setmana després de dies de mobilitzacions

Les mobilitzacions dels agricultors francesos que han afectat els accessos al Principat des de França començaran a desconvocar-se de manera progressiva a partir de demà. Segons ha confirmat a EL PERIÒDIC el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, el tall situat a Ur es retirarà demà al migdia, mentre que en el cas de Tarascon la previsió és que els companys aixequin les protestes entre dissabte i diumenge.
La decisió arriba després dels contactes mantinguts amb el Govern francès, tot i que els pagesos reconeixen que encara no s’ha assolit un acord ferm sobre el conflicte que va originar les mobilitzacions. En aquest sentit, el col·lectiu ha optat per fer una pausa en les protestes mentre es manté obert el diàleg amb les autoritats.
Els agricultors francesos s’han emplaçat a una nova reunió el pròxim dilluns 22 de desembre, que servirà per valorar possibles avanços i comprovar si hi ha marge per aplicar alternatives al protocol actual contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Malgrat això, la trobada decisiva per validar definitivament un eventual acord no tindrà lloc fins al 5 de gener de 2026, data en què s’hauria de confirmar si les demandes del sector són acceptades.
El conflicte té el seu origen en el rebuig dels ramaders al sistema vigent, que preveu el sacrifici total dels ramats quan es detecta un sol cas de la malaltia. Els pagesos consideren aquesta mesura desproporcionada i defensen opcions com la vacunació generalitzada del bestiar per evitar l’eliminació d’animals sans.
Tot i l’aixecament dels talls, els agricultors mantenen la mobilització en suspens i no descarten reprendre les protestes si el procés de negociació no culmina amb un protocol satisfactori a inicis de gener.
Paral·lelament, la situació ha generat preocupació al Govern andorrà. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha reconegut avui, abans de conèixer la decisió dels pagesos francesos, que la capacitat d’acció d’Andorra davant els bloquejos agrícoles a França és limitada, tot i subratllar que l’Executiu manté un seguiment constant de les converses entre les autoritats franceses i els sindicats agraris.
Tor ha expressat la inquietud davant les mobilitzacions que ja fa dies que duren i ha remarcat que la prioritat és evitar nous talls, especialment durant el període de festes, a causa de l’impacte que tenen sobre la mobilitat, els residents i els visitants. La ministra ha confiat que el diàleg obert a França permeti posar fi a les protestes i restablir una circulació normal i estable amb el Principat.