Els pacients hauran de pagar 7,38 euros per visita mèdica després de l’actualització de tarifes de la CASS

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el decret d’actualització i fixació de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2025. L’augment de les tarifes està vinculat a l’Increment de Preus al Consum (IPC), situat en un 2,6%. En aquest sentit, s’han actualitzat els imports corresponents a les tarifes mèdiques, odontològiques, de serveis sanitaris, dels centres sociosanitaris, així com els costos de desplaçament, àpats i allotjament.

D’altra banda, per enfortir la figura del metge referent i reforçar el seu paper en la via preferent, s’ha decidit incrementar el valor de les tarifes de les visites dels metges d’atenció primària amb un augment equivalent a dues vegades l’IPC, situant-se en un 5,2%. Aquestes tarifes es mantenen dins del règim del tercer pagador, fet que implica que els pacients només han d’assumir el 25% del cost fixat per decret. Amb aquest augment, el preu que hauran de pagar els pacients passarà dels 7,1 als 7,38 euros.

No obstant això, algunes tarifes es mantenen sense canvis. En concret, no s’actualitzaran les corresponents als serveis vinculats a concursos públics, com el transport sanitari, ni les tarifes del Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria (SAAS) ni les de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Tampoc s’incrementaran les tarifes de determinades proves diagnòstiques, com la tomografia axial computada (TAC) i la ressonància magnètica.

En relació amb el sistema del tercer pagador, la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Empresa, Conxita Marsol, ha recordat que actualment aquest mecanisme només s’aplica a les persones majors de 65 anys i a aquelles en situació de vulnerabilitat. “El ministeri està treballant i quan ho considerin ho sotmetran al Consell de Ministres, però de moment no hi ha cap decisió pressa al respecte”, ha afirmat Marsol. Així mateix, la ministra ha destacat que en els darrers set anys les tarifes dels metges generalistes han experimentat un increment progressiu del 25%.

Així doncs, aquesta mesura a proposta de la ministra de Salut, Helena Mas, dona resposta a la necessitat de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari i l’accessibilitat dels ciutadans, alhora que es busca assegurar una remuneració justa pels serveis sanitaris.