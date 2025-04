Situació deficitària

Els gruixos de neu continuen per sota dels valors habituals malgrat les nevades de primavera

El Servei Meteorològic i Acció Climàtica alerten d’un dèficit generalitzat de neu a tot el país i a les conques del Valira i del Segre

Tot i les precipitacions de les darreres setmanes i algunes nevades registrades durant els mesos de març i abril, els gruixos de neu acumulats al país continuen sent inferiors als valors habituals per aquesta època de l’any. Així ho ha confirmat aquest dimecres el Servei Meteorològic, que alerta que la situació continua sent deficitària malgrat l’aparença d’un final d’hivern i inici de primavera més humit.

Segons les dades recollides, els gruixos actuals registrats a les estacions de Sorteny i Perafita se situen per sota de la mitjana. Concretament, a Sorteny s’han mesurat 135 centímetres, quan la mitjana seria de 191, mentre que a Perafita s’han registrat 26 centímetres, lluny dels 84 que serien habituals en aquesta època.

Paral·lelament, el Departament d’Acció Climàtica ha destacat que les dades del centre de processament de la conca hidrogràfica de l’Ebre corroboren aquesta tendència. Tant les reserves de neu com les seves aportacions hídriques a la conca del riu Valira són, segons els indicadors, “notablement inferiors a la mitjana”, una situació que s’ha mantingut durant tota la temporada. La mateixa dinàmica es constata també a la conca del Segre, on l’acumulació de neu segueix sent inferior al que és habitual.