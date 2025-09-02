Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge dels gossos a la finca de Ransol, on un vídeo viral denunciava un presumpte cas de maltractament. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Polèmica generada arran d'un vídeo viral

Desmentida una denúncia de maltractament animal a uns gossos de Ransol arran d’un vídeo a xarxes socials

Veïns i fonts properes confirmen que els cans pertanyen a una família del poble i estan ben atesos, en compliment de la normativa vigent

Un vídeo difós recentment a TikTok i Instagram per un jove amb més de 180.000 seguidors ha generat controvèrsia a les xarxes en denunciar un presumpte cas de maltractament animal en un habitatge de Ransol. A les imatges, enregistrades fa aproximadament un any segons fonts properes a la família, s’assenyalava que hi havia gossos abandonats i fins i tot animals morts. Posteriorment, el vídeo ha estat eliminat del perfil d’Instagram de l’autor.

EL PERIÒDIC s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per comprovar l’estat real dels animals. Sobre el terreny, aquest mitjà ha pogut observar que no hi ha cap indici que apunti a una situació de desatenció o maltractament. Els animals, gossos de caça, es troben en condicions adequades i presenten un aspecte correcte. A més, veïns de la zona han confirmat que es tracta d’uns gossos propietat d’una família del poble i han remarcat que estan ben atesos.

Fotografia dels gossos de caça a la finca familiar de Ransol, objecte d’una denúncia sense fonament a xarxes socials. | Marvin Arquíñigo

A més, fonts pròximes al nucli familiar han explicat que els animals són criats per a la caça i que se segueixen les pautes establertes pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Segons apunten, el que al vídeo es presentava com un possible cadàver corresponia, en realitat, a la pell d’un porc senglar col·locada per acostumar els cadells a l’olor en el procés d’ensinistrament. “És una pràctica habitual en l’educació dels gossos de caça”, han puntualitzat, afegint que es treballa conjuntament amb els banders i que es compleixen els controls i requisits marcats per les autoritats competents.

Aquestes mateixes fonts també han expressat preocupació pel fet que en el vídeo s’hagi fet pública la ubicació exacta de la residència, una acció que podria constituir una vulneració de la protecció de dades. En aquest sentit, la Policia ha informat en ser qüestionada per aquesta casuística que davant possibles vulneracions de dades personals, la recomanació és presentar denúncia.

Comparteix
Notícies relacionades
La branca sanitària de l’USdA alerta d’una “situació tensa” a Salut Mental i reclama una actuació més estricta
Nogués reclama estabilitat per a l’FC Andorra i alerta que “posar sostres o objectius pot acabar en frustracions”
El nou Centre de Català obre portes al carrer René Baulard amb espais més amplis i accés a peu de carrer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
John Holt renuncia a l’associació de DJs: “Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona”
  • Societat
Les primeres glaçades de la tardor es registren a les cotes altes d’Arinsal i Envalira amb mínimes de zero graus
  • Societat
Escaldes-Engordany suspèn la recollida de voluminosos i la deixalleria amb motiu de la celebració de Meritxell
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella destina més de 109.000 euros a millores d’eficiència energètica al Centre Esportiu dels Serradells
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella impulsa una prova pilot per peatonalitzar un tram de la part alta de l’avinguda Meritxell
  • Parròquies, Societat
Canrodes arrenca l’adjudicació amb menys sol·licituds que places, però Surana assegura que s’acabaran omplint
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu