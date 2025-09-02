Desmentida una denúncia de maltractament animal a uns gossos de Ransol arran d’un vídeo a xarxes socials

Un vídeo difós recentment a TikTok i Instagram per un jove amb més de 180.000 seguidors ha generat controvèrsia a les xarxes en denunciar un presumpte cas de maltractament animal en un habitatge de Ransol. A les imatges, enregistrades fa aproximadament un any segons fonts properes a la família, s’assenyalava que hi havia gossos abandonats i fins i tot animals morts. Posteriorment, el vídeo ha estat eliminat del perfil d’Instagram de l’autor.
EL PERIÒDIC s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per comprovar l’estat real dels animals. Sobre el terreny, aquest mitjà ha pogut observar que no hi ha cap indici que apunti a una situació de desatenció o maltractament. Els animals, gossos de caça, es troben en condicions adequades i presenten un aspecte correcte. A més, veïns de la zona han confirmat que es tracta d’uns gossos propietat d’una família del poble i han remarcat que estan ben atesos.
Fotografia dels gossos de caça a la finca familiar de Ransol, objecte d’una denúncia sense fonament a xarxes socials. | Marvin Arquíñigo
A més, fonts pròximes al nucli familiar han explicat que els animals són criats per a la caça i que se segueixen les pautes establertes pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Segons apunten, el que al vídeo es presentava com un possible cadàver corresponia, en realitat, a la pell d’un porc senglar col·locada per acostumar els cadells a l’olor en el procés d’ensinistrament. “És una pràctica habitual en l’educació dels gossos de caça”, han puntualitzat, afegint que es treballa conjuntament amb els banders i que es compleixen els controls i requisits marcats per les autoritats competents.
Aquestes mateixes fonts també han expressat preocupació pel fet que en el vídeo s’hagi fet pública la ubicació exacta de la residència, una acció que podria constituir una vulneració de la protecció de dades. En aquest sentit, la Policia ha informat en ser qüestionada per aquesta casuística que davant possibles vulneracions de dades personals, la recomanació és presentar denúncia.