Els fumadors andorrans destinen una mitjana de 150 euros mensuals al tabac

El consum de tabac suposa una despesa mensual d’entre 40 i 200 euros per als fumadors al país, segons el tipus de producte i el format escollit. Aquesta diferència de costos depèn de diversos factors, com la modalitat de tabac consumida i l’establiment on es compra. “En tabac de caragolar gasto aproximadament 40 euros al mes, mentre que en tabac industrial he arribat a gastar fins a 150 euros”, ha explicat un consumidor a El Periòdic.

Un dels elements que incideixen en la variabilitat dels preus és el punt de venda. Els preus poden variar entre estancs, supermercats, bars, botigues convencionals i màquines expenedores. “Al bar he notat un augment de preus respecte a altres mesos, però, en canvi, al supermercat no he tingut aquesta percepció”, ha comentat un altre consumidor.

A més, la marca del tabac juga un paper clau en el cost final. Hi ha marques considerades més econòmiques, com Austin, amb un preu de 29,95 euros per cartó, mentre que marques com Marlboro poden arribar als 43,95 euros pel mateix tipus de producte. Tot i aquesta diferència de 14 euros, diversos establiments han afirmat que “Marlboro és, probablement, la marca més venuda”. Una comerciant d’un establiment especialitzat en venda de tabac ha assenyalat que, malgrat l’increment del 37% aprovat recentment a Espanya, “de moment no s’ha notat un augment significatiu en el preu aquí al país”.

Pel que fa al tipus de producte, s’ha observat que els preus de gairebé tots els formats de tabac han augmentat amb el pas del temps, excepte els dispositius d’escalfament de tabac, com l’IQOS. “Aquesta situació ha fet que cada cop més persones optin per aquest tipus de producte”, han destacat fonts del sector.

Així doncs, s’observa com el mercat del tabac continua experimentant canvis, tant en preus com en preferències de consum, en un context de regulacions i increments impositius que poden influir en les decisions dels consumidors.