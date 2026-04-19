Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  La frontera hispanoandorrana.
Agències
Expedients sancionadors

Els conductors andorrans acumulen 972 sancions per excés de velocitat durant l’any 2025 a les carreteres catalanes

El Servei Català de Trànsit registra 164 casos més fins a l'abril d'enguany i xifra en el 36,4% (més d'un milió i mig) les multes encara impagades

El Servei Català de Trànsit (SCT) va obrir durant el 2025 un total de 972 expedients sancionadors a conductors amb matrícula andorrana per excés de velocitat, una xifra que situa aquesta infracció molt per davant de la resta de tipologies. Així ho exposa l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), qui informa que la tendència es manté durant aquest 2026, amb 164 casos registrats fins al 9 d’abril, fet que consolida l’excés de velocitat com el principal motiu de sanció entre els conductors andorrans a les carreteres catalanes.

Segons les dades facilitades pel SCT, la resta d’infraccions tenen un pes molt menor en el conjunt d’expedients. L’any 2025, la segona causa més habitual va ser l’incompliment de la normativa general, amb 109 expedients, seguida de les infraccions relacionades amb la senyalització de maniobres, amb 102 casos. Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, es van registrar 58 expedients.

En el que va de 2026, més enllà de la velocitat, les infraccions més freqüents han estat l’incompliment de la normativa general, amb 25 expedients; les relacionades amb la senyalització de maniobres, amb 11 casos, i les vinculades a la documentació del conductor, amb 6 expedients. En aquest període, s’ha obert un expedient per conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

Paral·lelament, el SCT també posa de manifest que una part significativa de les sancions a vehicles estrangers queden sense pagar. Entre el 2023 i el 2025 s’han interposat 4.366.260 multes, de les quals 2.779.081 s’han abonat de manera voluntària, mentre que el 36,4% (més d’un milió i mig) no s’han pagat. En el cas dels conductors amb domicili a l’estranger, més de la meitat de les multes imposades en els darrers tres anys continuen pendents de pagament.

Comparteix
Notícies relacionades
Reserva d’esmena de Concòrdia pels contractes d’Andorra Turisme: “S’està amagant quant s’està gastant el Govern”
Tabak defensa l’actitud del MoraBanc i afirma que “no ens estem abaixant els pantalons” tot i la manca de victòries
Una nova plataforma irromp dins d’un mercat que funciona de manera “massa improvisada” en la cerca d’habitacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Protecció Civil forma 15 nous voluntaris per reforçar el cos i poder assolir els 40 membres en actiu arreu del territori
  • Societat, Successos
Un conductor implicat en l’accident de l’avinguda Salou hauria estat detingut amb més de 2 g/l d’alcohol en sang
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un accident amb tres vehicles obliga a tallar la circulació a l’avinguda Salou en ambdós sentits
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
La Fira de Sant Jordi creix fins a les 60 parades i es reorganitza en tres espais a la plaça del Poble d’Andorra la Vella
  • Parròquies
Els Serradells celebren el seu 35è aniversari posant en valor l’esport base amb 150 joves i sis exhibicions de tatami
  • Economia, Parròquies, Societat
Cairat descarta més complexos com la Borda Huguet i sosté que es mantindrà l’alçada màxima per llei de sis plantes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu