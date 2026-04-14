Els comuns refermen el genotipatge caní amb prop de 90 sancions i aposten per un nou concurs de cara al 2027

Els comuns impulsaran un nou concurs de genotipatge de gossos, amb previsió d’adjudicar-lo el gener del 2027, després de fer un balanç positiu dels sis anys de desplegament del sistema d’identificació per ADN. Així ho ha assegurat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, qui ha apuntat que el projecte està “plenament consolidat”. Actualment, el registre compta amb 9.347 gossos genotipats, la qual cosa representa prop del 79% de la població canina del país. “Això demostra un alt nivell d’adhesió per part de la ciutadania i un bon funcionament del sistema”, ha afirmat Mas, tot destacant que algunes parròquies ja superen el 90% de cobertura.
Més enllà de les dades, la cònsol ha posat en relleu els efectes del sistema en la lluita contra l’incivisme. Segons ha explicat, l’anàlisi de mostres ha permès identificar propietaris en “percentatges realment coincidents i significatius”, arribant fins al 45% dels casos analitzats, fet que ha facilitat la imposició de sancions. En aquest sentit, ha detallat que s’han tramitat prop de 90 sancions als sis comuns que participen en el sistema d’analítica. “Aquest és un projecte que no només funciona, sinó que dona resultats concrets: carrers molt més nets i una major responsabilitat per part de la tinença d’animals”, ha remarcat.
Pel que fa al nou concurs, Mas ha indicat que els sis comuns participants han expressat la voluntat de continuar i han delegat al Comú d’Andorra la Vella la gestió de la nova licitació. El contracte actual finalitza el desembre del 2026. En relació amb Escaldes-Engordany, la cònsol ha recordat que, tot i que el registre de genotipatge és obligatori per a tot el país, aquest comú no forma part del sistema d’analítica. “Ells no volen formar part de l’analítica”, ha indicat, tot precisant que, per aquest motiu, no poden sancionar a través de l’ADN.
Per altra banda, Mas ha remarcat que durant els primers anys els comuns van impulsar mesures d’acompanyament, com subvencionar parcialment o totalment el genotipatge, fer campanyes de conscienciació i enviar comunicacions als propietaris. “Tota aquesta feina prèvia ha funcionat molt bé i ha contribuït a un canvi d’hàbits”, ha afirmat. Actualment, el cost del genotipatge recau en els propietaris a través dels veterinaris, mentre que els comuns assumeixen el cost de les analítiques. En aquest sentit, destacar que una anàlisi de femta té un cost aproximat de 44 euros, mentre que les sancions poden oscil·lar entre 150 i 300 euros en cas de reincidència.
Gestió forestal
En un altre ordre, la reunió de cònsols també ha abordat la regulació per a la contractació de l’ADF i l’execució dels treballs forestals per al període 2027-2033, així com el balanç de la gestió forestal dels darrers anys. Mas ha detallat que entre el 2016 i el 2026 s’han treballat 530 hectàrees de terreny arreu del país i s’han extret prop de 3.500 tones de fusta, unes xifres que “posen en valor la feina sostinguda en matèria de gestió, manteniment i millora dels nostres boscos”. Per parròquies, ha assenyalat que Canillo concentra prop del 40% de la superfície treballada, mentre que la Massana lidera l’extracció de fusta amb més del 30%, seguida d’Encamp i Sant Julià.
Sobre les novetat, destaquen la incorporació de criteris d’innovació i traçabilitat, com l’ús de sistemes de geolocalització d’alta precisió o l’obligació de disposar de tiquets de pesatge per garantir el control de la fusta i el seu destí final. A més, el concurs passarà a ser de caràcter internacional i preveu la creació de lots diferenciats segons la tipologia de treball, amb l’objectiu d’“obrir un ventall molt més ampli d’empreses” i afavorir la concurrència. En paral·lel, els comuns han assumit el compromís d’augmentar la inversió mínima anual. “Actualment cada comú té un mínim de 15.000 euros”, ha explicat Mas, tot afegint que el nou contracte tindrà una durada de sis anys, amb pròrrogues de quatre: “El que volem és que la gestió forestal sigui molt més sostenible, eficient i adaptada als nous reptes”.