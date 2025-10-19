Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Dues visitants, mirant peces de roba. | Comú de la Massana / Eduard Comellas
Moda circular i dinamització local

El Vide Dressing tanca la seva 20a edició donant vida a prop de 5.000 peces i complements de segona mà

La cita va més enllà d'un mercat i es transforma en comunitat, amb les noves incorporacions destacant l'ambient de complicitat i suport mutu

El Comú de la Massana fa un molt bon balanç d’aquesta nova edició del Vide Dressing, la qual ha reunit una vuitantena de parades entre les Fontetes i la Closeta. Segons la consellera de Dinamització Comercial massanenca, Bet Rossell, “s’han assolit plenament els dos objectius principals: fomentar l’economia circular i dinamitzar la parròquia”, amb un flux constant de visitants des de divendres. Es calcula que, un any més, s’han donat una segona vida a prop de 5.000 peces i complements, entre roba, calçat, bosses de mà, bijuteria i altres complements.

Després de 10 anys i 20 edicions (entre primavera i tardor), la cap de Turisme, Emma Jiménez, ha destacat que l’esdeveniment “és més viu que mai i cada vegada hi ha més gent que veu la segona mà com una opció de consum responsable i atractiva”. En la mateixa línia, la coordinadora de l’esdeveniment, Mercè Miguel, ha subratllat que “pel Vide Dressing hi passen articles únics i per tots els gustos, i la tendència a l’alça és ja imparable”.

Mare i filla, aquest cap de setmana al mercat de segona mà. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

Però si una cosa ha quedat clara en aquesta edició és que la cita és molt més que un mercat: és una comunitat. Moltes paradistes repeteixen any rere any, i les noves incorporacions destaquen l’ambient de complicitat i suport mutu. Marina Francisca, qui hi ha participat per primera vegada, assegura que tornarà: “Està molt ben organitzat i m’he sentit molt acollida”. Una altra novetat, Adela Castro, es mostrava sorpresa per la bona rebuda: “Portava peces de gamma mitjana-alta i han volat, la gent recomanava la meva parada boca-orella”.

També hi ha històries que reflecteixen l’esperit del Vide Dressing, com la de Rosa Alonso, qui tot i quedar-se sense plaça, ha compartit parada amb una altra participant: “Això demostra que no és només vendre roba, hi ha un component social i de relació entre nosaltres molt fort”.

