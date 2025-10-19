El Vide Dressing tanca la seva 20a edició donant vida a prop de 5.000 peces i complements de segona mà

El Comú de la Massana fa un molt bon balanç d’aquesta nova edició del Vide Dressing, la qual ha reunit una vuitantena de parades entre les Fontetes i la Closeta. Segons la consellera de Dinamització Comercial massanenca, Bet Rossell, “s’han assolit plenament els dos objectius principals: fomentar l’economia circular i dinamitzar la parròquia”, amb un flux constant de visitants des de divendres. Es calcula que, un any més, s’han donat una segona vida a prop de 5.000 peces i complements, entre roba, calçat, bosses de mà, bijuteria i altres complements.
Després de 10 anys i 20 edicions (entre primavera i tardor), la cap de Turisme, Emma Jiménez, ha destacat que l’esdeveniment “és més viu que mai i cada vegada hi ha més gent que veu la segona mà com una opció de consum responsable i atractiva”. En la mateixa línia, la coordinadora de l’esdeveniment, Mercè Miguel, ha subratllat que “pel Vide Dressing hi passen articles únics i per tots els gustos, i la tendència a l’alça és ja imparable”.
Però si una cosa ha quedat clara en aquesta edició és que la cita és molt més que un mercat: és una comunitat. Moltes paradistes repeteixen any rere any, i les noves incorporacions destaquen l’ambient de complicitat i suport mutu. Marina Francisca, qui hi ha participat per primera vegada, assegura que tornarà: “Està molt ben organitzat i m’he sentit molt acollida”. Una altra novetat, Adela Castro, es mostrava sorpresa per la bona rebuda: “Portava peces de gamma mitjana-alta i han volat, la gent recomanava la meva parada boca-orella”.
També hi ha històries que reflecteixen l’esperit del Vide Dressing, com la de Rosa Alonso, qui tot i quedar-se sense plaça, ha compartit parada amb una altra participant: “Això demostra que no és només vendre roba, hi ha un component social i de relació entre nosaltres molt fort”.