El Tribunal Superior admet a tràmit el recurs presentat per la defensa del cas CBD

El Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha admès a tràmit el recurs d’apel·lació presentat per la defensa d’A. C. V., condemnat a quatre anys de presó, dels quals divuit mesos ferms, per un delicte major de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat. La vista oral tindrà lloc el pròxim 21 de febrer a les 10.50 hores a la Sala Magna de la Seu de la Justícia.

La defensa del cas havia interposat el recurs d’apel·lació contra la sentència del Tribunal de Corts dictada el 20 de novembre de 2024. L’argument principal del recurs al·lega la vulneració del dret a la defensa, la presumpció d’innocència i l’error de prohibició invencible, entre d’altres. Concretament, la defensa denunciava que no s’havia pogut interrogar alguns testimonis durant el judici i qüestionava la tipificació del producte intervingut com a droga estupefaent.

El Tribunal Superior ha acceptat el recurs d’apel·lació, però ha denegat la pràctica de noves proves sol·licitades per la defensa, incloent-hi una nova testifical i una anàlisi complementària de la substància intervinguda per determinar-ne l’índex de psicoactivitat. En la seva resolució, el tribunal argumenta que la prova testifical ja va ser acceptada i practicada durant la vista oral de primera instància i que ja s’havien fet anàlisis prèvies de la substància en diverses fases del procediment.

Segons la sentència del Tribunal de Corts, l’acusat va ser detingut el 30 de setembre del 2023 en un control policial a la frontera del riu Runer, on ell mateix va reconèixer portar marihuana. En l’escorcoll del vehicle es van trobar 565 grams bruts de cànnabis amagats sota la catifa del maleter, en el compartiment de la roda de recanvi. Els informes pericials van confirmar que la substància contenia THC, considerant-la com a droga estupefaent segons la legislació andorrana.

La Fiscalia manté que la quantitat intervinguda i la manera com estava oculta demostren una intenció de tràfic i no de consum propi. Per aquest motiu, el Tribunal de Corts va imposar una pena de quatre anys de presó (amb divuit mesos ferms), una multa de 3.000 euros i una ordre d’expulsió del Principat durant set anys.

Amb la vista d’apel·lació fixada per aquest mes, el Tribunal Superior de Justícia revisarà la sentència dictada en primera instància i haurà de determinar si manté la condemna o si dóna la raó als arguments de la defensa. La decisió podria tenir implicacions importants en la jurisprudència andorrana sobre la consideració i penalització de productes derivats del cànnabis.