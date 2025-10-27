El transport públic augmenta la seva freqüència a partir del novembre per oferir una millor cobertura a l’hivern

El servei nacional de transport públic incorporarà millores en les freqüències i en els recorreguts a partir del 3 de novembre, coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern. Els ajustos, que afecten diverses línies, responen a l’augment de la demanda i a la voluntat d’oferir una cobertura més homogènia durant tot el dia. Segons ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, els canvis “són més adaptats i ajustats a les necessitats reals dels usuaris gràcies a la reestructuració del juliol passat”. Aquesta reorganització, diu, ha permès redistribuir millor els trajectes i millorar la connexió de les parròquies amb el centre.
Les modificacions tenen com a objectiu reforçar les hores punta, facilitar les connexions entre valls i millorar l’eficiència del servei. Forné ha subratllat que enguany “no s’ha quedat ningú a terra”, fet que atribueix a la millor distribució i segregació de línies. “Els usuaris potser han de caminar un minut més, però saben que el bus arribarà puntual i amb prou capacitat”, ha afirmat. Pel que fa a les millores concretes, la L2, que connecta amb Encamp, augmentarà la seva freqüència i tindrà un bus cada dotze minuts en lloc de cada quinze, amb deu expedicions diàries més i un vehicle addicional en circulació durant les franges de més afluència (de 06.45 a 09.00 hores i de 15.25 a 19.35 hores).
“Els usuaris potser han de caminar un minut més, però saben que el bus arribarà puntual i amb prou capacitat” – David Forné
Quant a la L3, la qual dona servei a Canillo i Soldeu, reduirà el temps d’espera i funcionarà cada vint minuts durant tot el dia, en comptes dels trenta habituals en temporada baixa. A més, s’hi incorporen noves parades entre Canillo i Soldeu (Moles, Cruïlla Ransol, La Costa, Aina i Mereig), fet que permetrà ampliar la cobertura i descongestionar la L4. També es manté la L3 Express, que connecta directament amb el centre d’Andorra sense passar pel nucli d’Encamp.
En referència a la L5, que uneix la Massana amb Arinsal, la freqüència escurçarà de trenta a vint minuts en hores punta, amb dotze expedicions més cada dia. Aquesta línia afegeix també una nova parada a la cruïlla dels Vilars, a la sortida d’Escaldes-Engordany. En total, els reforços suposen deu serveis addicionals per corredor —tant al d’Encamp i Pas de la Casa com al de la Massana i Ordino—, per sobre dels nou i vuit respectivament de l’any passat.
Altres línies també presenten canvis puntuals: la L4 incorpora una nova parada al Prat de la Bartra Nova, la L6 en tindrà una a Santa Caterina (només en sentit nord), i la L7 regularà la freqüència segons la demanda i sumarà dues parades a la Massana (Les Costes i Cruïlla Anyós/Sispony).
Torna el bus nocturn al Pas de la Casa
A més de les millores diürnes, es restableix el bus nocturn BN2 fins al Pas de la Casa, que tornarà a circular a partir del 3 de novembre. Les sortides des d’Andorra la Vella seran a les 23.40, les 00.00 i les 01.00 hores, amb connexió des de Canillo cap al Pas a les 00.40 i 01.40 hores. Coincidint amb la posada en marxa de les novetats, també es reforçarà la informació a les marquesines amb plànols de línia tipus metro i mapes simplificats per facilitar la comprensió dels recorreguts. Aquests gràfics també estaran disponibles dins dels autobusos i a l’aplicació Mou_Te, juntament amb els horaris i parades actualitzats.