El temporal de neu de les darreres hores ‘sorprèn’ els conductors i provoca afectacions a la xarxa viària del país

La xarxa viària del Principat ha registrat afectacions importants a causa de les condicions meteorològiques adverses, amb diversos trams en fase groga i una circulació complicada en diferents punts del país. El servei de Mobilitat ha mantingut activada aquesta fase a diverses carreteres generals, amb una evolució condicionada per la intensitat de les precipitacions.
Les principals incidències s’han concentrat a la CG2 a partir del Tarter, a la CG3 a partir de Llorts, a la CG4 a partir de Pal i a la CG5 a partir d’Arinsal, on la circulació s’ha vist dificultada de manera intermitent. A aquesta situació cal afegir que la carretera francesa RN20 ha continuat tallada a conseqüència de l’esllavissada registrada els darrers dies, un fet que ha limitat els desplaçaments cap a l’exterior.
La situació del trànsit a l’interior del país també ha presentat complicacions. Durant el matí, s’ha registrat trànsit dens a la CG1, especialment a l’avinguda Salou en sentit nord, així com a l’avinguda Tarragona en ambdós sentits de la marxa. En aquest punt, ha calgut la intervenció de la Policia per comprovar que els vehicles que hi circulaven disposaven de l’equipament obligatori per a la conducció en condicions hivernals.
La influència del temporal Leonardo provoca precipitacions actives, vent fort en zones altes i episodis de neu que compliquen els desplaçaments
Aquestes afectacions han estat directament vinculades a l’episodi meteorològic que afecta el país. La influència del temporal Leonardo ha continuat aportant un flux humit de sud-oest, amb precipitacions actives i alguns episodis més intensos, mentre que la cota de neu ha pogut baixar puntualment. El vent ha bufat moderat a les valls i fort a les zones altes, amb ràfegues que han pogut arribar als 90 quilòmetres per hora.
Les temperatures s’han situat al voltant dels zero graus a Andorra la Vella, amb valors negatius a cotes més elevades, una circumstància que ha afavorit la formació de plaques lliscants. De fet, s’han registrat relliscades de vehicles en diversos punts de la xarxa viària, fet que ha incrementat les dificultats de circulació i ha obligat a extremar la prudència al volant.