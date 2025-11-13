Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Carta enviada al ministeri i a la direcció

El Sindicat Penitenciari Andorrà denuncia sis anys d’inactivitat amb les càmeres de pit adquirides l’any 2019

L’SPA adverteix que els dispositius continuen 'guardats' i sense ús tot i disposar de reglament, i insta a activar-los per reforçar la seguretat

El Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) ha adreçat una carta a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i al director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel García, en què denuncia la manca de recursos al centre penitenciari i reclama mesures urgents per reforçar la seguretat tant dels agents com dels interns. L’organització sindical exigeix posar en servei les càmeres de pit, gravar les ordres donades per telèfon o WhatsApp i recuperar els efectius mínims reduïts aquest estiu.

En el document, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, el sindicat recorda que el material per a les càmeres es troba al centre “des de fa molts anys”, i precisa que se’n van adquirir en dues partides, els anys 2019 i 2022, però que continuen sense utilitzar-se perquè “tot i que Direcció va elaborar el reglament, ni el director actual ni l’anterior Ministeri de Justícia i Interior el van implementar”. Segons l’SPA, “gairebé sis anys després, les càmeres encara estan emmagatzemades i possiblement inoperatives”.

El sindicat afirma que aquesta manca d’equipament ha generat diverses situacions de vulnerabilitat: “S’han produït agressions a companys, denúncies contra agents per presumptes delictes i alguns es troben sota mesures cautelars”. Per aquest motiu, el col·lectiu liderat per Sergi Teixeira sosté que la utilització de càmeres milloraria tant la protecció dels agents com “la possible defensa dels interns”. Altrament, es demana que les ordres dels comandaments deixin de donar-se per missatgeria instantània o trucada telefònica i que es registrin de manera sistemàtica per garantir la seva traçabilitat, amb l’objectiu d’evitar “malentesos o responsabilitats futures” i protegir tant l’emissor com el receptor.

“S’han produït agressions a companys, denúncies contra agents per presumptes delictes i alguns es troben sota mesures cautelars […] Es milloraria la possible defensa dels interns” – Sindicat Penitenciari Andorrà

Pel que fa al personal, l’SPA insta a revertir la reducció dels efectius mínims aplicada aquest estiu amb el suport del ministeri, una decisió que, segons assegura, ha comportat “situacions d’indefensió entre els treballadors del cos”. El sindicat sosté que la manca de personal, tant masculí com femení, “impedeix sovint complir correctament els protocols interns i posa en risc la seguretat dels agents i dels interns”. En aquest sentit, es reclama una resposta “el més aviat possible” i s’insta la cartera liderada per Molné a vetllar pel col·lectiu penitenciari, destacant que són els agents “els qui, dia rere dia, sostenen aquesta feina tan poc reconeguda i amb un risc creixent de ser sancionats per la manca de mitjans”.

